Eva Kaili flet në intervistën e parë televizive: Ajo që nuk të vret të bën më të fortë (Video)

Eva Kaili ka dhënë intervistën e saj të parë televizive për gazetën spanjolle El Mundo. Eurodeputetja greke, e cila gjithashtu i është rikthyer detyrës, rrëfen momentin kur u arrestua bashkëshorti i saj Francesco Giorgi. Ajo supozoi se burri i saj ishte përfshirë në një aksident automobilistik. Kur u arrestua vetë, më pas humbi llogjikën.









Në të njëjtën kohë, Eva Kaili la të kuptohet se arrestimi i saj mund të jetë për shkak të nismave të saj në lidhje me sistemet e vëzhgimit, duke lënë të kuptohet se pas ndjekjes së saj mund të fshihen shërbimet sekrete të vendeve evropiane.

Ajo thotë se ajo dhe ekipi i saj ligjor kanë prova që ndjekja e saj është për shkak të veprimeve të saj si politikane dhe ligjeve që rrethojnë softuerin e mbikëqyrjes.

Përveç kësaj, ajo mohon se në shtëpinë e saj janë gjetur shuma të tepruara dhe siç tha ajo, brenda në shtëpi kishte vetëm para nga shpërblimi i saj nga Parlamenti Evropian. Ajo konfirmoi se Panzeri me të vërtetë vinte rregullisht në shtëpi, megjithatë ajo mohoi çdo transaksion financiar me të.

“Isha në shok. Nuk munda të shihja dosjen e çështjes, nuk munda të shihja fëmijën tim, nuk arrita të kuptoj se çfarë ndodhi me burrin tim”, tregon ajo momentin e arrestimit.

Pas lirimit, Eva Kaili ka dhënë një intervistë për Corriere-n italiane, për hir të së cilës, në fakt është fotografuar për herë të parë me vajzën e saj, pas daljes nga burgu.

“Rrëfimet e Panzerit janë marrë me detyrim, por ai nuk më ka përmendur kurrë. Unë nuk jam në mesin e personave të përfshirë. Nuk e kam menduar kurrë të shfrytëzoj imunitetin tim parlamentar”, tha ndër të tjera eurodeputetja greke, duke shtuar se “nëse do të kisha përmendur emra të rëndësishëm, do të isha kthyer menjëherë te vajza ime do të më duhej të gënjej”.

Për lidhjen e saj me Georgin tani e tutje, ajo theksoi se si do të zhvillohet do të tregojë koha, ndërsa e cilësoi atë si një “baba shumë të mirë” për vajzën e saj.

Sipas Corriere, Kaili u arrestua gjashtë muaj më parë në Belgjikë për shkak se ajo u akuzua për pjesëmarrje në një skandal korrupsioni në Parlamentin Europian, lidhur me Katarin dhe Marokun dhe i drejtuar nga Antonio Panzeri. “Pavarësisht akuzave jashtëzakonisht të paqarta që ende nuk shpjegojnë saktësisht se si, kur dhe pse ai do të kishte marrë ryshfet, në një masë të tillë që në raportin përfundimtar të policisë belge të korrikut 2022 thuhet se “nuk ka asnjë provë se ajo ishte pjesë të organizatës”, kaloi katër muaj në qeli dhe dy në arrest shtëpie. Ajo u arrestua pasi gjatë një bastisjeje më 9 dhjetor i kërkoi babait të saj t’i merrte një valixhe me 700 mijë euro cash, të cilat sipas gjyqtarëve ishin paratë që kishte mbledhur me bashkëshortin e saj, Francesco Giorgi. Çifti u mbrojt menjëherë duke thënë se paratë i përkisnin ish eurodeputetit Antonio Panzeri. Kaili gjithmonë ka mohuar me forcë çdo përgjegjësi. Ajo ka disa ditë që është e lirë”, thekson gazeta italiane.