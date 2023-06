Gjashtë shenja që tregojnë se jeni në depresion dhe këmbëngulni ta injoroni atë

Mendimet tona tradhtojnë gjendjen tonë shpirtërore. Sado që duam të strucojmë dhe mendojmë se gjithçka është në rregull, mendja jonë tradhton se po mbytemi në trishtim.









Detyra e hartës së mendimeve dhe sjelljeve që zbulojnë se ndihemi të mbërthyer dhe më të pakënaqur se sa duhet të pranojmë, u mor nga Dr. Evan Parks, një psikolog klinik dhe profesor në Universitetin Shtetëror të Miçiganit në një artikull në psikologji sot.

Edhe pse është relativisht e lehtë për ne të perceptojmë se dikush nga mjedisi ynë i punës ose i miqve po zhytet në depresion dhe ka humbur ekuilibrin në jetën e tij, zakonisht është shumë e vështirë për ne ta perceptojmë atë kur na ndodh.

Nuk ndihmojnë as stereotipet që mbizotërojnë shpesh për atë se si duket një person që po lufton me depresionin. Një person depresiv mund të duket i trishtuar dhe i tërhequr, por mund të jetë edhe kolegu juaj punëtor, mësuesi në shkollën e fëmijës tuaj ose arkëtari në supermarketin ku blini dhe asgjë në sjelljen e tyre nuk e lë atë. çfarë kalon në mendjen e tij dhe sa i bllokuar ndihet.

Është interesante në këtë pikë që vëzhgimi i Dr. Parks për pacientët e tij është se edhe kur dikush është vlerësuar nga një specialist dhe ka një “rezultat” të lartë në simptomat e depresionit, kur pyetet nëse mendon se është në depresion, pothuajse gjithmonë do të japë një përgjigje negative. Me fjalë të tjera, ne jemi shumë të mirë në artin e mashtrimit të vetvetes. Ne vazhdojmë ose përpiqemi të vazhdojmë sikur asgjë ndryshe nuk po ndodh në jetën tonë.

E megjithatë ka disa shenja, mendime të caktuara që zbulojnë se jo gjithçka po shkon aq mirë sa do të donim të mendonim për veten tonë. Se jemi të zhytur në pashpresë dhe dëshpërim, por insistojmë ta strucojmë atë.

Shkëputje e plotë

Ju keni humbur kontaktin me atë që ka rëndësi për ju. Ndiheni të çorientuar për vlerat dhe drejtimin e jetës suaj. Ju keni humbur kuptimin dhe qëllimin tuaj, ndiheni të shkëputur nga ajo që ka rëndësi për ju.

Në vakum

Ekziston një hendek midis asaj që dëshironi dhe asaj që keni, mes asaj që jeni dhe asaj që dëshironi të jeni. Ndërsa ky lloj boshllëku nuk është domosdoshmërisht i keq, ai mund të jetë një motivues për ndryshim dhe rritje, megjithatë mund të jetë gjithashtu tepër stresues, duke përkeqësuar dëshpërimin dhe pesimizmin për vetë jetën.

Ju ngarkoni mendimet negative

Ndërsa jeni nën stres dhe përpiqeni të shpjegoni se çfarë po ju ndodh dhe pse, ju prireni të zgjidhni të gjitha shpjegimet negative dhe të ngarkuara me pesimizëm që mendja juaj mund të mendojë dhe t’i vlerësoni ato si shpjegimet e vetme të disponueshme. Aktivizoni në njëfarë mënyre “ngarkimin e vetvetes” të negativitetit dhe pakënaqësisë dhe përjetësoni pamëshirshëm mentalitetin që e nxit atë.

Sjelljet destruktive

Për të shpëtuar nga mendimet e errëta dhe për të kontrolluar humorin tuaj të keq, ju drejtoheni në disa sjellje stereotipe për t’ju larguar prej tyre, nga blerja dhe bixhozi te abuzimi me ushqimin, alkoolin, drogën ose duhanin, dhe në rastin më të keq përpiqeni të lëndoni veten.

Rrethi i dëshpërimit

Ju futeni në kurth në një rreth vicioz ku lehtësimi i përkohshëm i mjerimit tuaj me mjetet e mësipërme përfundon në mënyrë të pashmangshme duke ju lënë në të njëjtën gjendje ose më keq psikologjike dhe me disa probleme shtesë për shkak të abuzimeve të mëparshme të cilat në afat të gjatë përkeqësojnë cilësinë tuaj. jeta.

Mendimet – kurth

Jeni të bindur se për të ecur përpara ju duhet të hiqni qafe pakënaqësinë tuaj, zëvendësoni mendimet e zeza me ato pozitive “të duhura”. Ju supozoni se gjendja “normale” e njeriut është lumturia, dhe me siguri diku e keni gabim dhe keni faj që nuk jeni të lumtur. Dhe kjo mënyrë të menduari ju mbyll në një rreth vicioz që e përkeqëson situatën në mënyrë progresive.

A ju duken të njohura mendimet e mësipërme? A ndiheni sikur zgjoheni çdo ditë duke menduar se kjo ditë do të jetë po aq e vështirë sa dje dhe se e nesërmja nuk do të jetë ndryshe? Atëherë ndoshta jeni bllokuar në një rreth vicioz trishtimi dhe keni nevojë të çliroheni. Ti nuk je vetëm. Ne të gjithë biem herë pas here në rrethin vicioz të mendimeve të zymta. Por ka mënyra për t’u çliruar.

Hapat e ndryshimit

Hapi i parë për Dr.Parks mund të na duket shumë i thjeshtë dhe me siguri e kemi dëgjuar apo lexuar diku më parë, por është i vërtetë dhe efektiv: është e rëndësishme të kemi dhembshuri për veten. Mendjet tona janë të shkëlqyera në vetëflagjelimin dhe rrallëherë janë aq të mira në dhembshurinë ose njohjen e pikave tona pozitive.

Hapi i dytë kërkon që ju të vlerësoni me ndershmëri se sa të dobishme janë mendimet tuaja të zymta për zhvillimin tuaj. A ju kushtojnë shumë më tepër sesa mund të përballoni?

Mos u përpiqni të kontrolloni shqetësimin dhe trishtimin tuaj. Ndryshoni ato si magjike. Kjo nuk është e mundur. Pranoni situatën tuaj dhe bëni hapa të vegjël në drejtimin që dëshironi. Kjo qasje do t’ju ndihmojë.

Mos harroni se nuk jeni të përcaktuar nga mendimet tuaja. Ju nuk duhet të kontrolloheni nga zërat e errët të mendjes suaj. Ju shkruani historinë e jetës suaj, dhe në atë histori ju jeni protagonisti, jo viktima.