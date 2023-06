Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, ka zhvilluar sot një takim me lidershipin më të ngushtë të SNS-së dhe bashkëpunëtorët e tij.









“Unë jam gati të vdes, më mirë se ta lë Serbinë në dorë të llumit”, tha Vuçiç dhe shtoi:

Unë do t’i shpall të gjitha zgjedhjet, jam ngopur me të gjitha mashtrimet, jam gati të vdes, nuk kam fare frikë. Ja, po pres që ata frikacakët të vijnë të më vrasin, por nuk do t’ua dorëzoj kurrë pushtetin pa zgjidhje.