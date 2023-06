Kombëtarja shqiptare U-19 ka zyrtarizuar dy sfida miqësore në muajin qershor kundër përfaqësueses së Kosovës U-19.









Trajneri i ri, Ervin Bulku, do të debutojë me kuqezinjtë me këto dy miqësore ndaj Kosovës, që janë shumë të rëndësishme në kuadër të përgatitjeve për eliminatoret e kampionatit europian për këtë grupmoshë.

Ndeshja e parë do të luhet më 14 qershor në orën 18:00, ndërsa takimi i dytë do të luhet dy ditë më vonë, më 16 qershor në orën 10:30.

