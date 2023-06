Një rast sabotimi? Detaje nga përplasja vdekjeprurëse e trenave në Indi

Përplasja që solli vdekjen e dhjetëra personave në Indi, mund të jetë shkaktuar nga dështimi i sinjalizimit për ndryshimin e gabuar të binarëve, ka deklaruar ministri i hekurudhave.









Hetimet për të zbuluar të vërtetën do të jenë intensive dhe do të mbahen përgjegjësi.

Deri më tani raportohet që 275 persona kanë humbur jetën, ndërkohë që 1200 të tjerë janë plagosur.

Autoritetet janë duke punuar për pastrimin e rrënojave të dy trenave të pasagjerëve që dolën nga shinat mbrëmjen e të premtes në shtetin Odisha.

Jaya Verma Sinha, një zyrtar i lartë hekurudhor, tha se hetimi paraprak zbuloi se një sinjal i ishte dhënë Coromandel Express me shpejtësi të lartë për të ecur në binarin kryesor, por sinjali ndryshoi më vonë.

Në vend të kësaj, treni hyri në një linjë që përdoret për parkim, ku edhe u përplas me një tren mallrash të ngarkuar me minerale hekuri.

Përplasja i ktheu autobusët e Coromandel në një pistë tjetër, duke bërë që Yesvantpur-Hoërah Express që po vinte nga ana e kundërt të dilte gjithashtu nga shinat.

Sistemi është 99.9% pa gabime. Por 0.1% shanset janë gjithmonë aty për një gabim, kanë thënë zyrtarët. Familjet e të vrarëve do të marrin një milion rupi (9,750 £) si kompensim, ndërsa të plagosurit rëndë do të marrin 200,000 rupi (1,950 £), me 50,000 rupi (487 £) për lëndime të lehta.