Premtoi se*s falas dhe të zhvishet në rrugë, ylli i pornos mban një nga premtimet për titullin e Napolit

Paola Saulino ka mbajtur premtimin e saj, të paktën një prej tyre. Ylli italian i pornos, e cila është një nga emrat më të ndjekur në “Only Fans” e jo vetëm, është një tifozë e çmendur e Napolit. Dhe gjatë këtij edicioni kishte bërë premtime të ndryshme “me pullë të kuqe” për suksesin e skuadrës së Spaletit.









Fillimisht ajo u kishte ofruar se*s oral futbollistëve të Napolit për sukseset e tyre. Saulino më vonë shtoi se për të gjithë tifozët do të dhuronte shfaqje e zhveshur në rrugë në ditën e festës së titullit.

Dhe nëse për premtimin e parë nuk dihet nëse e ka mbajtur apo jo, të dytin Saulino e ka bërë sot realitet. Ajo ka marshuar në rrugët e Napolit thuajse e zhveshur, teksa ishte e lyer me bojë me ngjyrën e kaltër dhe simbolet e qytetit dhe skuadrës, por duke mos ngurruar të shfaqë hiret e saj.

