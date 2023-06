Rodman: Bëra dashuri me kaq shumë gra saqë në një moment u bë rutinë

Dennis Rodman ishte një nga lojtarët më të veçantë në historinë e NBA-së, me rroba të ndezura, flokë shumëngjyrëshe, dhjetëra tatuazhe dhe shumë vathë për të plotësuar botën e tij të jashtme.









Një anëtar i Bad Boys të Pistons dhe më pas një lojtar i Bulls në tre-torfe të dytë, ndihmësi aktual i Kim Jong Un nuk ngurroi të shkonte në një pushim në mes të sezonit dhe të pinte në Las Vegas me Carmen Electra.

Sido që të jetë, sulmuesi veteran ishte një nga lojtarët më të mirë të ligës, duke fituar pesë kampionate dhe duke qenë shtatë herë një lojtar mbrojtës i të gjithë NBA- së.

Në autobiografinë e tij “I Should Be Dead By Now: The Wild and Crazy Times of the NBA’s Greatest Rebounder” ai bëri disa zbulime për jetën e tij të dashurisë përpara se të takonte Carmen Electra, ish-yllin e Baywatch për të cilën thotë se ndryshoi marrëdhënien e tij me gratë.

“Kam gjetur dashurinë me të, qoftë edhe për pak kohë. Nuk e di pse. Ndoshta deri në atë moment të jetës sime, kisha bërë dashuri me shumë gra të ndryshme. Aq shumë sa ndonjëherë bëhej punë. Me Carmen ishte ndryshe”, ka shpjeguar “krimbi” i NBA-së.