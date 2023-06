Bardhi pas mbledhjes së grupit të PD: Ndasia dhe përçarja sjell humbjen në opozitë

Në një takim për mediat Gazment Bardhi ka thënë se PD duhet të të bashkohet dhe se duhet të ndalet gjuha përçarëse.









Bardhi tha se kanë një platformë, e cila synon të forcojë PD. I pyetur nëse Tabaku ka pranuar pozicionin për të drejtuar PD, Bardhi tha se Tabaku është funksionarja më e lartë drejtuese e partisë.

“Unë nuk paragjykoj asnjë njeri. Detyra e të gjithëve është forcimi i partisë demokratike dhe bëra e PD forcë qeverisëse në zgjedhjet e ardhshme. Nëse do të vijojmë me proceset përçarë do të ishte një gabim historik”, tha ai, duke shuar: “Në mbledhjen e fundit të drejtuar prej meje Alibeaj ka qenë prezent. Sa i përket Tabakut, ajo pyetje i përgjigjet vetë. Unë di të them se funksionari më i lartë për momentin është nënkryetarja Tabaku.”