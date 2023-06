Dasma në fundjavë/ Klea Huta poston fotot pas martesës me Elgit Dodën: E lumtur dhe e plotësuar

Dasma e Elgit Dodës dhe Klea Hutës ishte në vëmendjen e të gjithëve ditën e djeshme. Në një ceremoni në jug të vendit, para djalit Krid, familjarëve dhe miqve, çifti i thanë njëri-tjetrit “PO”.









Pas kurorëzimit të dashurisë, Klea ka ndarë një mesazh në rrjetet sociale për të gjithë.

Teksa ndan disa nga momentet e dasmës në Instagram, ajo falënderon ata që e përkrahen e sidomos Krid dhe Elgitin.

“E lumtur dhe e plotesuar! Faleminderit cdokujt qe sot ndan kete moment me ne, e lumtur t’ju kem. Faleminderit Zotit per cdo bekim, jam mirenjohese! Elgit Doda Faleminderit ty per gjithcka.. Te dua! Gezuar ditelindjen jeta ime @kriddoda, mami dhe babi do perpiqen gjithe jeten te te dhurojne vetem kujtime te lumtura“.

