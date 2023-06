“Plani ynë po funksionon”! Kryeministri i Britanisë bën bilancin: Në 6 muaj, 1800 emigrantë janë rikthyer në Shqipëri

Kryeministri britanik Rishi Sunak në një komunikim për mediat ka thënë se rreth 1800 shqiptarë janë dëbuar nga marrëveshja me Shqipërinë.









Kontejneri i parë i madh që do të mbajë azilkërkuesit do të ankorohet në Portland Port këtë muaj dhe do të strehojë 500 burra të rritur që kërkojnë azil në MB.

Sunak tha se këto maune “do të lehtësojnë presionin mbi komunitetet lokale” dhe hapësirat në hotele që përdoren për të strehuar emigrantët.

Deklarata e plotë

Këtë mëngjes, unë kam qenë në Kanal me Komandën tonë të re Operative të Varkave të Vogla.

Dhe e gjithë përvoja thjesht përforcon se sa tragjike, moralisht e gabuar dhe thellësisht e padrejtë është kjo situatë.

Kemi kriminelë të organizuar që rrezikojnë jetët e njerëzve në gomone të improvizuara.

Bandat që përpiqen të uzurpojnë rolin e qeverisë; duke marrë përsipër të vendosin se kush vjen në vendin tonë.

Sistemi ynë i azilit është i mbingarkuar me njerëz që udhëtojnë nga vende të sigurta, duke na hequr kapacitetin për të ndihmuar ata që kanë nevojë më të madhe.

Dhe britanikët duhet të shpenzojnë 6 milionë paund në ditë për të vendosur emigrantët e paligjshëm në hotele.

Në fillim të këtij viti unë përcaktova pesë prioritete: përgjysmimin e inflacionit; rritja e ekonomisë; zvogëloni borxhin; shkurtoni listat e pritjes – dhe ndaloni varkat.

Sot do të doja t’ju informoja për progresin që po bëjmë unë dhe Sekretari i Brendshëm.

Dhe mesazhi im është ky – plani ynë ka filluar të funksionojë.

Përpara se të nisja planin tim në dhjetor, numri i hyrjeve të paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar me varka të vogla ishte katërfishuar në dy vjet.

Disa thanë se ky problem ishte i pazgjidhshëm ose thjesht një fakt i jetës së shekullit të 21-të.

Ata kishin humbur besimin te politikanët për të vendosur në oborret e vështira për të bërë diçka për të.

Dhe, sigurisht, ne kemi ende një rrugë të gjatë për të bërë.

Por në pesë muajt që kur kam nisur planin, kalimet tani janë ulur 20 për qind krahasuar me vitin e kaluar.

Kjo është e drejtë: kalimet janë ulur 20 për qind.

Kjo është hera e parë që nga fillimi i këtij problemi që mbërritjet midis janarit dhe majit kanë rënë në fakt në krahasim me një vit më parë.

Dhe ky përparim nuk përsëritet në të gjithë Kanalin. Emigrantët e paligjshëm që hyjnë në pjesën tjetër të Evropës janë rritur me 30 për qind.

Por ne nuk jemi të vetëkënaqur sepse e dimë se kontrabandistët e njerëzve janë shumë të organizuar dhe do të ndryshojnë taktikat e tyre nëse i lejojmë.

Nuk do të pushoj derisa të ndalojnë varkat.

Me kontroll dhe vendosmëri, qeveria mund ta rregullojë këtë dhe ne po përdorim çdo mjet që kemi në dispozicion.

Së pari, premtova të punoj ngushtë me partnerët tanë ndërkombëtarë.

Sepse ky është një fenomen global.

Janë 100 milionë njerëz të zhvendosur në mbarë botën.

Dhe vetëm vendet evropiane panë pothuajse një milion aplikime për azil vitin e kaluar.

Kjo qasje ndërkombëtare po ofron.

Partneriteti ynë me Francën ndaloi rreth 33,000 kalime vitin e kaluar – 40 për qind më shumë se një vit më parë.

Unë e kam vendosur bashkëpunimin për trajtimin e migracionit të paligjshëm në axhendën e çdo samiti ndërkombëtar ku kam qenë nga G7 dhe Këshilli i Evropës deri në Samitin e Komunitetit Politik Evropian të javës së kaluar në Moldavi.

Javën e kaluar ne ramë dakord për një plan të ri veprimi me Bullgarinë.

Filluam diskutimet për punën e përbashkët me agjencinë evropiane të kufirit, Frontex.

Dhe në dhjetor arrita një marrëveshje me Shqipërinë, sepse vitin e kaluar gati një e treta e të gjithë atyre që mbërritën me varka të vogla ishin nga ai vend i sigurt evropian.

Edhe kjo është duke dhënë.

Tani kemi kthyer 1800 në Shqipëri në vetëm gjashtë muaj.

Ne kemi kaluar nga pranimi i rreth 1 në 5 raste të azilit shqiptar në vetëm 1 në 50 – në përputhje me partnerët tanë evropianë.

Dhe cili është rezultati i gjithë kësaj?

Deri më tani këtë vit, numri i mbërritjeve me varka të vogla shqiptare ka rënë me gati 90 për qind.

Kjo është dëshmi se strategjia jonë e parandalimit mund të funksionojë. Kur njerëzit e dinë se nëse vijnë këtu ilegalisht, nuk do të kenë mundësi të qëndrojnë – ata ndalojnë së ardhuri.

Së dyti, unë premtova të përmirësoja zbatimin.

Pra, ne kemi dyfishuar fondet e dhëna për Agjencinë Kombëtare të Krimit për të luftuar krimin e organizuar të imigracionit.

Dhe këtu arrestimet e punëtorëve të paligjshëm janë dyfishuar.

Së treti, unë premtova se do t’i ndaloja njerëzit duke përdorur në mënyrë të rreme pretendime për skllavërinë moderne për të frustruar largimin e tyre.

Dhe që kur filluam të kërkonim prova bazë për të mbështetur pretendimet për skllavërinë moderne, shkalla e refuzimit është trefishuar.

Së katërti, premtova të pastroj numrin e madh të njerëzve që prisnin vendimin fillestar.

Numrat e publikuar sot tregojnë se numri i mbetur i trashëgimisë së vendimeve fillestare është ulur me mbi 17,000.

Dhe ne jemi në rrugën e duhur për ta pastruar atë plotësisht deri në fund të vitit.

Së pesti, unë premtova se do t’i largonim emigrantët e paligjshëm nga hotelet – dhe në vende alternative, duke përfshirë objektet ushtarake.

Sot, mund të konfirmoj se faqe të reja të mëdha do të hapen në Wethersfield dhe Scampton me qindra që do të lëvizin gjatë verës dhe gati 3,000 deri në vjeshtë.

Dhe ndërkohë që ne po i sjellim ato faqe në internet, ne po i përdorim gjithashtu hotelet më efikase.

Duke u kërkuar njerëzve të ndajnë dhomat, ku është e përshtatshme për ta bërë këtë, ne kemi gjetur 11,500 vende shtesë që do t’i kursejnë taksapaguesve 250 milionë paund shtesë në vit.

Dhe unë u them atyre emigrantëve që kundërshtojnë: kjo është më se e drejtë.

Nëse vini këtu në mënyrë të paligjshme, duke kërkuar strehim nga vdekja, tortura ose persekutimi, atëherë duhet të jeni të gatshëm të ndani një dhomë hoteli të financuar nga taksapaguesit në Londrën Qendrore.

Për të reduktuar presionet mbi komunitetet lokale, ne gjithashtu do të strehojmë njerëz në anije.

I pari do të arrijë në Portland në dy javët e ardhshme.

Dhe ne kemi siguruar dy të tjera sot që do të strehojnë 1000 të tjerë.

Së fundi, unë premtova jo vetëm të reformoj sistemin tonë të azilit, por të reformoj ligjet tona.

Pra, ne kemi prezantuar legjislacion të paprecedentë për të bërë të qartë se nëse vini këtu ilegalisht do të ndaloheni dhe do të largoheni brenda javësh – ose në vendin tuaj ose në një vend të tretë të sigurt si Ruanda.

Projektligji ynë Stop the Boats kaloi në Dhomën e Komunave brenda javësh.

Dhe ne po përgatitemi tani që pasi të ketë përfunduar ndonjë sfidë ligjore, ne do të jemi në gjendje ta zbatojmë këtë projektligj në praktikë.

Po siguroj se kemi më shumë kapacitet paraburgimi për të mbajtur ata që mbërrijnë ilegalisht, kapacitet të mjaftueshëm gjyqësor për të përpunuar çështjet e tyre dhe aeroplanë për t’i larguar ata në Ruandë.

E di që këto janë masa të ashpra.

Por unë nuk kërkoj falje për këtë.

Nuk mund të lejojmë që bujaria jonë e shpirtit të përdoret si armë kundër nesh ose kundër atyre që po shtyhen të rrezikojnë jetën në Kanal nga bandat kriminale.

Qasja jonë po funksionon.

Për herë të parë, kalimet janë ulur me 20 për qind.

Por ne nuk jemi të vetëkënaqur.

Kjo nuk do të zgjidhet brenda natës dhe njerëzit do të vazhdojnë të vijnë këtë verë, prandaj është kaq e rëndësishme që të ndryshojmë ligjin.

Politika ime është shumë e thjeshtë: është ky vend – dhe qeveria juaj – që duhet të vendosin se kush do të vijë këtu, jo bandat kriminale.

Unë do të bëj atë që është e nevojshme për ta arritur atë.

Thashë se do të ndaloja varkat dhe e kisha parasysh.