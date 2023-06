Pse një grua që i jep përparësi karrierës së saj është e mirë për fëmijët e saj

Çfarë imazhi na vjen ndërmend kur dëgjojmë shprehjen “nënë e mirë”? Ndoshta një grua mban fëmijën e saj duke e parë në sy. Sigurisht jo një “karieriste” që e mban në krahë, por i ka ngulur sytë te ekrani i celularit, për të mos humbur asnjë email biznesi.









Lara Bazelon, autore e një artikulli të ri të fuqishëm në The Atlantic të titulluar “Fundi i fajit të nënës”, bazuar në librin e saj Ambicioz si një nënë: Pse t’i jepet përparësi karrierës suaj është e mirë për fëmijët tuaj, u rrit me imazhin e parë. Jo sepse ajo i kujtoi nënën e saj, por për arsyen e kundërt. Për shkak se nëna e saj ishte një psikiatre praktikuese me tre fëmijë të tjerë, kështu që Lara rrallë shijonte momente përkushtimi ekskluziv me të.

Bazelon nga ana e tij u bë një profesioniste e suksesshme: avokate dhe profesore e drejtësisë. Ajo kishte dy fëmijë, por kishte debate të vazhdueshme me bashkëshortin e saj, Matt, për kohën që ajo po i kushtonte karrierës së saj dhe për shkak se mendonte se ai nuk ishte mjaftueshëm mbështetës.

Kur dëgjojmë shprehjen “nënë e mirë”, çfarë imazhi na vjen në mendje? Ndoshta një grua mban fëmijën e saj duke e parë në sy. Sigurisht jo një “karieriste” që e mban në krahë, por i ka ngulur sytë te ekrani i celularit dhe emailet e saj profesionale.

Përfundimisht, ata u divorcuan dhe imazhi i nënës së saj të përkushtuar plotësisht ndaj fëmijës nga fëmijëria e saj u kthye në ndjekje të saj. Por tani ajo ndjeu se ishte ajo, jo nëna e saj, që kishte dështuar të përmbushte atë standard, që sipas saj kishte mbetur i pandryshuar nga vitet ’70 deri në ditët e sotme.

Ajo ngushëllohej nga mendimi se fëmijët e saj e dinin mirë që ajo i donte. Gjithashtu u përfshi në studime si ai i kryer në mbi 100,000 njerëz dhe 29 vende të ndryshme, duke arritur në përfundimin, në vitin 2018, se vajza e një nëne që punon kur rritet, bëhet më e suksesshme në profesionin e saj sesa ajo e një gruaje që qëndronte në shtëpi për të. Për më tepër, djali i një nëne që punon, duke u rritur, ndan rolet familjare dhe shtëpiake në mënyrë më të barabartë me gruan e tij.

“Djali i rritur i një nëne që punonte e përshkroi amësinë si një peshore ku peshat lëvizin vazhdimisht nga njëri skaj në tjetrin: nga familja në punë dhe anasjelltas, me pak momente ekuilibri të përsosur”, shkruan Bazelon, duke shtuar: “Është e mrekullueshme, ekuilibër i përsosur kur e arrini. Por periudhat e çekuilibrit janë gjithashtu të nevojshme dhe normale. Ata u tregojnë fëmijëve se nëna nuk duhet të mbajë vetëm mbi supe barrën dhe sakrificat e kujdesit për ta dhe i ndihmojnë ata të kuptojnë se ajo nuk mund t’u kushtojë vëmendjen e saj të pandarë gjatë gjithë kohës’.

“Djali i rritur i një nëne që punonte e përshkroi amësinë si një peshore ku peshat lëvizin vazhdimisht nga njëri skaj në tjetrin: nga familja në punë dhe anasjelltas, me pak momente ekuilibri të përsosur”.

Bllokimi i kohëve të fundit ka qenë një përvojë që hap sytë, në shumë mënyra, për shumë familje. Bazeloni, ndërsa punonte në telekomunikacion dhe mësonte në televizion me dy fëmijë, 9 dhe 11 vjeç në atë kohë, përjetoi disa momente të sikletshme. Ashtu si kur ishte në mes të një konference të rëndësishme me një gjykatës dhe avokatë, kur vajza e saj hyri në dhomë, hapi frigoriferin pas saj dhe u ankua se nëna e saj kishte harruar të blinte shurup panje. Ky incident më kujtoi një përvojë personale ku gjatë një interviste me video-telefonatë me kreun e një agjencie për mbrojtjen e fëmijëve, djali im atëherë 5-vjeçar hyri në kuzhinën ku unë punoja dhe u ngjit drejtpërdrejt nga kamera e laptopit me komoditet karakteristik në banak për të zhytur një ëmbëlsirë nga kabineti i sipërm. Fatmirësisht intervistuesi reagoi me një buzëqeshje dhe dashamirësi, por unë nuk mund të mos ndihesha si një “nënë e keqe”. Pyesja veten, me gjysmë shaka, nëse në ditët në vijim një profesionist i mirëqenies sociale do të shfaqej në shtëpi pa paralajmërim për të hetuar kushtet kur një fëmijë duket se praktikon ushtrime akrobatike të përditshme dhe konsumon sasi të pakontrollueshme sheqeri .

Nga ana tjetër, bllokimi kishte edhe disa përfitime. Siç ka thënë konsulentja e biznesit Marika Lambrou në një intervistë të mëparshme me Marie Claire, kjo ndihmoi për të rritur ndërgjegjësimin e drejtuesve të biznesit. Në karantinë, pasi nuk kishin kontakt fizik me punëtorët e tyre, ata nuk mund t’i telefononin papritur ose të fillonin një video konferencë pa pyetur: “Çfarë po bëni, a jeni mirë? Dëgjoj fëmijët që ankohen në sfond, çfarë ndodh tani që nuk kanë shkollë?”. Edhe profesionisti i ashpër, autoritar, i cili dëshiron të flasë vetëm për numra dhe qëllime, u detyrua të interesohej për jetën e njerëzve të tjerë’.

Por edhe fëmijët më të mëdhenj filluan të tregonin më shumë mirëkuptim për kushtet e punës së mamasë dhe ta falnin pak më shumë për orët e pafundme dhe lodhjen e saj në fund të një dite tjetër pune.

Në mbyllje, fëmijët më të mëdhenj filluan të tregonin më shumë mirëkuptim për kushtet e punës së mamasë dhe ta falnin pak më shumë për orët e pafundme dhe lodhjen e saj në fund të një dite tjetër pune.

Megjithatë, Bazelon beson se ne nuk do të shohim ndonjë ndryshim rrënjësor derisa nënat që punojnë të ndalojnë përpjekjet për të mashtruar me të gjitha stadet e përsosmërisë – në punë, në martesë, në amësi – në të njëjtën kohë. “E di që përvoja ime personale nuk është si ajo e shumicës së grave”, shkruan ajo në The Atlantic. “Por nga bisedat që kam pasur gjatë viteve të fundit me dhjetëra gra, nga raca, klasa dhe orientime të ndryshme seksuale, kam zbuluar se ne të gjithë ndajmë një dëshirë për të pajtuar ambiciet tona me amësinë”.

Pra, ndërsa kërkesa të tilla si barazia në pagë midis gjinive dhe shpërndarja e përgjegjësive shtëpiake mbeten të larta në agjendën e feminizmit modern, kolumnisti përfundon se është e rëndësishme të shtohet edhe një pretendim: ripërcaktimi i emërtimit “nënë e mirë”. Është koha për të hequr qafe më në fund fajin e nënës që pritshmëritë jorealiste që ne dhe shoqëria kemi nga vetja në mënyrë të pashmangshme ushqejmë.