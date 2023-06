Vasili: Qeni i madh ka lëshuar këlyshët e vegjël të përtypur copën e korrupsionit

Deputeti i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili ka deklaruar se arrestimi i Sekretares së Përgjithshme në Ministrinë e Shëndetësisë, Joana Duro, si një tjetër provë që tregon “varrosjen e shërbimit civil nën qeverisjen e Ramës”.









Në një postim në Facebook, Vasili u shpreh se shkatërrimi strukturor, ligjor dhe moral i shërbimit civil është një krim shumë i madh i sjelljes mafioze të Edi Ramës.

Postimi i plotë:

Rama e shnderroi nga sherbim civil ne banditizem debil antishtet dhe antiligj!

Arrestimi i nje sekretare te pergjithshme ne ministrine e shendetesise eshte nje tjeter prove nga mijra prova, qe tregojne varrosjen e sherbimit civil ne qeverisjen e kafshërimit politik te Edi Rames.

Asgje nuk i lidh sjelljet e sekretareve re pergjitheshem, drejtoreve dhe specialisteve rilindas me sherbimin civil dhe menyren ligjore, korrekte dhe te paanshme ye sherbimit civil.

Pasi u leshuan si kellira ne fushate duke shkelur cdo ligj keta debila te sherbimit civil jane versulur kush e kush te shqyeje copen e tij te vogel a te madhe cilado qofte.

Si nje bande qe ne menyre histerike bejne megafonet e kryeministrit dhe ministrave idioter shkaperderdhja e tyre publike neverit te madh e te vogel.

Ne nje gare se kush eshte me hajduti, kush eshte me servili i ministrit, kush prodhon me shume like e share, kush mban ne patronazh dhe survejon sa me shume qytetare, se kush ben me shume arrogantin keta bastarde qe perbejne te ashtuquajturin sherbim c8vil te Edi Rames jane thjesht nje tufe bagetish vulgare te paafta dhe sharlatane.

Historia sa e shemtuar aq edhe groteske e sekretares se ministrise se shendetesise dhe ryshfetit te 3 mije eurove eshte tjesht nje molekule e korrupsionit gjigand qe prihet nga kryeministri qe firmos miliarda per portin e Durresit,Inceneratoret, koncesione hajdute, instalacione druri etj.

Pra qeni i madh ka leshua edhe kelyshet e vegjel qe te pertypin edhe copen me te vogel e me te fundit te korrupsionit.

Shkaterrimi strukturor, ligjor dhe moral i sherbimit civil eshte nje krim shume i madh i sjelljes mafioze te Edi Rames.

Sot Edi Rama ky vrases i struktures dhe kushtetutshmerise se shtetit dhe shnderrimit te tij ne bande hajdutesh i ka lene shqiptaret pa asnje strukture qe punon njelloj per te gjithe qytetaret dhe qe i bindet vetem ligjit.

Askush si Edi Rama nuk ka punuar kriminalisht si ai per te krijuar antishtetin e hajduteve.

Denimet dhe arrestimet e ketyre debilave te vegjel te administrates jane thjesht kurbanët idiotë te Edi Rames per te prodhuar fishekzjarren propagandistike te dites qe te mos flitet per hajduterite monstruoze te qeverise dhe per kasaphanen zgjedhore.

Edi Rama, qe flet me vrap per korrupsionin e 3 mije eurove te nje sekretareje debile nuk flet asnje gjysem fjale per 770 milione euro dem ekonomik te vulosur nga Kontrolli Larte i Shtetit.

Ky pakt mafioz i heshtjes perpara miliardave te vjedhura dhe derdellitjes mediatike per 3 mije euro eshte fytyra e vertete e nje qeverisje 100% mafioze te rilindjes se Rames.

Sot Shqiperia nuk ka sherbim civil, por banditizem debil, qe hidhet per te vjedhur e shqyer gjithshka i del perpara.