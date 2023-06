VIDEO/ Erjona Sulejmani tundon fansat me bikini dhe komenton Kampionatin Europian të Sek*it: Që tani e imagjinoj…

Kampionati Europian i Seksit ka qenë një nga temat më “të nxehta” të ditëve të para të verës në rrjetet sociale, pasi u mësua se në Suedi marrëdhëniet seksuale do të cilësohen sport dhe do të organizohet një turne i mirëfilltë. Dhe në reagimet rreth kësaj teme është përfshirë edhe bukuroshja shqiptare, Erjona Sulejmani.









Ish-bashkëshortja e futbollistit Blerim Xhemajlit, gjithmonë provokuese me postimet e saj, në këto ditë të para të verës, ka ndezur atmosferën me pozat e saj të zakonshme me bikini në plazh.

E më pas, për të gjithë ndjekësit e saj, ajo ka shpërndarë edhe një koment mbi Europianin e Seksit që pritet të zhvillohet javën e ardhshme në Suedi.

“Që tani e imagjinoj radhën për t’u regjistruar”, shkruante me shumë humor bukuroshja shkodrane, rreth këtij “aktiviteti sportiv” që është kthyer në një temë të diskutuar në rrjet.

