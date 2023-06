Arrestohet 52-vjeçari shqiptar për pastrim parash nga tregtia e drogës

Një 52-vjeçar shqiptar me nënshtetësi greke u arrestua në Glyfada, ndaj të cilit ishte lëshuar një urdhër-arresti europian pasi akuzohet si kreu i një organizate kriminale që pastronte para në Holandë, me origjinë dhe tregti droge.









Pas shumë muajsh bashkëpunim mes Departamentit të Narkotikëve të SODE-së dhe autoriteteve përkatëse të Holandës, 52-vjeçari u gjet në Glyfada. Organizata kriminale, kryetar i së cilës ai akuzohet, tregtonte çdo ditë shuma të mëdha parash të marra nga tregtia e drogës, të cilat në 10 muaj arritën afërsisht 250.000.000 euro.

Paratë u zhvendosën me komunikime të koduara përmes një sistemi bankar “të nëndheshëm”. Pas kontrollit në shtëpinë e 52-vjeçarit u gjetën dhe u konfiskuan shuma në kartëmonedha të vendeve të ndryshme si:

euro,

dollarë amerikanë,

dollarë kanadezë,

dollarë australianë,

franga zvicerane,

Lira turke,

Dirhemët e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe

Rand i Afrikës së Jugut.

Gjithashtu, 52-vjeçarit iu sekuestruan edhe celularët, njërin prej të cilëve e përdorte për biseda të koduara dhe trafik nëpërmjet aplikacioneve speciale, një tabletë, një CD dhe karta SIM.

Drejtoria Operative e S.D.O.E. Attica vijon bashkëpunimin me Autoritetet Holandeze përkatëse dhe me Autoritetet Gjyqësore kompetente të vendit, pasi ka dyshime të arsyeshme për pastrim parash, pra për pastrim parash në Greqi nga veprimtari kriminale.

Në detaje njoftimi i SDOE:

“Pas shumë muajsh bashkëpunim me Departamentin e Prokurorisë për Narkotikë të Drejtorisë Operative të S.D.O.E. Atikë, me autoritetet përkatëse holandeze, u zbulua dhe u arrestua në Glyfada një shtetas grek 52-vjeçar me origjinë shqiptare, i cili kërkohej me urdhër-arresti evropian si anëtar drejtues i një organizate kriminale që merret me grumbullimin dhe shpërndarjen e mallrave të mëdha. shuma parash në Holandë nga tregtia e drogës.

Organizata kriminale trafikonte në baza ditore, nëpërmjet një sistemi bankar “të nëndheshëm”, duke përdorur komunikime të koduara, shuma të mëdha parash dhe llogaritet se për një periudhë rreth 10 mujore trafikoheshin shuma të rendit të 250 000 000 eurove.

Në kontrollin e kryer në banesën e të arrestuarit, janë gjetur dhe sekuestruar shuma parash në kartëmonedha të vendeve të ndryshme, mes të cilave euro, dollarë amerikanë, dollarë kanadezë, dollarë australianë, franga zvicerane, lira turke, dirhemë të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe jug. Rand Afrikan.

Gjithashtu janë konfiskuar telefona celularë, përfshirë një celular që përdoret për biseda të koduara përmes aplikacioneve speciale, një tabletë, një disk dixhital dhe karta SIM.

Drejtoria Operative e S.D.O.E. Attica vijon bashkëpunimin me Autoritetet Holandeze përkatëse dhe me Autoritetet Gjyqësore kompetente të vendit, pasi ka dyshime të arsyeshme për pastrim parash në Greqi nga aktivitete kriminale”.