“Babi tha mos trego”- Fëmija zbulon vrasjen e 24-vjeçares në Durrës, ja si e liruan gjyqtarët të dyshuarin kryesor! I ati: E çova nuse dhe e mora të vdekur, e hodhi dhëndri nga ballkoni

Një ngjarje e rëndë është shpalosur sot në emisionin “Stop”, për vrasjen e një 24-vjeçareje në Durrës.









Më herët është raportuar sikur e reja është hedhur nga ballkoni, por i ati i saj ka ngritur dyshime se ka qenë bashkëshorti i saj ai që e ka vrarë.

Edhe dëshmia e fëmijës së 24 vjeçares ngre dyshime të forta se e reja është vrarë nga bashkëshorti, i cili është lënë i lirë.

Anisa Gjini, nënë e një djali 3-vjeçar pretendohet se u hodh nga ballkoni i katit të tretë, ku jetonte me bashkëshortin, Alfred Gjini dhe vjehrrën, Fahrije Gjini. Por babai i të ndjerës ka bindjen, se vajza e tij u vra nga burri i dhunshëm pas një sherri mes të dyve.

“Është gjëja më e keqe që më thotë, është hedhur. Që ajo po të ishte hedhur do ishte bërë fije-fije. Nga kati i tretë të mos ketë asnjë shenjë në kokë përveç çarjes, duarsh këtu, shenjat e dhunës, nuk kishte sens. Është vrarë, bashkë me të ëmën”, tha babai.

“Stop” ka siguruar dy dëshmitë, të bashkëshortit dhe të vjehrrës së Anisës.

Alfredi tregon se është kthyer në shtëpi rreth orës 18:00. Në orën 19:00, ata kanë darkuar dhe më pas ai po shikonte ndeshjen Itali-Spanjë.

Alfred Gjini tregon se në momentin kur ka bërë gol Spanja ai është ngritur dhe ka parë Anisën në dhomën e gjumit që po çatonte në telefon.

I është afruar dhe e ka pyetur se me kë po flet. Anisa është përgjigjur se po flet me tezen. Në këtë moment ai i merr telefonin me forcë dhe shkon në banjo për të parë se me kë po fliste Anisa.

Alfredi deklaron se ka kaluar nga dritarja e banjos tek ballkoni dhe në ato momente dëgjon komshinjtë që po bërtisnin, “Ra”.

Ai zbriti nga shkallët me shpejtësi dhe pa bashkëshorten poshtë pa ndjenja. Sipas deklaratës ai nuk ka pritur ambulancën, por e ka çuar Anisën me makinën e tij drejt spitalit, ku ajo u konstatua pa jetë.

“Ma ka lënë nusja, 10 vjeç ma ka lënë atë. E rrita, e çova nuse, dhe e mora të vdekur nga atje. Nuk mundem. E mora të vdekur”, tregon i ati.

Ndërkohë vjehrra tregon se Alfredi dhe Anisa erdhën në shtëpi rreth orës 18:00. Në orën 21:00 ata kanë darkuar së bashku dhe nuk ka pasur asnjë konflikt.

Djali i saj dhe nusja kanë qenë duke parë ndeshjen Itali-Spanjë dhe vjehrra thotë se në këtë moment ka qenë në banjo dhe ka parë djalin me telefonin e nuses në dorë dhe Anisën duke e ndjekur nga pas që t’i jepte telefonin.

Por ai nuk ka pranuar që t’ia kthejë. Vjehrra tregon që Anisa u mërzit dhe vrapoi drejt ballkonit që të hidhej.

Në dy dëshmitë, të bashkëshortit dhe të vjehrrës Fahrije Gjini, ka paqartësi dhe mospërputhje të ngjarjes.

Alfredi deklaron se Anisa ishte në dhomën e gjumit kur e ka parë që po çatonte në telefon, ndërsa vjehrra deklaron se Anisa ishte duke parë ndeshjen me Alfredin.

Vjehrra deklaron se Alfredi ishte në ballkon me telefonin e Anisës, ndërsa djali, Alfredi thotë se u fut në banjo dhe doli nga dritarja në ballkon dhe dëgjoi komshinjtë që thërrisnin se Anisa ra nga ballkoni.

I ati i Anisës thotë, se u njoftua 4 orë pas ngjarjes kur vajza e tij ishte çuar në morg.

“Atë ditë më kanë marrë në orën 1 të natës, kur goca kishte qenë në orën 22:00 në spital. Në 1 të natës më kanë marrë më kanë thënë që na ndodhi kjo “u vra Anisa”. Më ka marrë dhëndri nga dega. Pas katër orësh që ishte vrarë goca më ka njoftuar që ishte ora 1, 1 e 10 që ka ik nipi. Pas nipit kemi ikur dhe ne. Nuk arrita ta shoh. E kemi gjetur në morg. Luftë me veten. U detyrova e mora sepse e prura i bëra varrimin. Nuk e prisja kurrë. Unë mezor i rrita ata fëmijë. I martova për mrekulli. Ishte pas mbajtur, e bëri, ma vrau. Më bëri namin, hatanë. Çfarë me thënë. Më mirë të vdes edhe unë dhe të mbyll hallet sesa këtë”, tha i ati.

“Ai e ka qëlluar një herë gocën tek daja i vet me sebep të çunit se gjithmonë ishte arrogant, mosmirënjohës sepse unë nuk doja që të prishej ajo kurorë sepse thosha hatri i fëmijës. Më pati thënë o ba hajde më merr njëherë. “O babush dëgjo babin kthe rrugë për hatrin e fëmijës. Kthe rrugë për hatrin e fëmijës, s’ka gajle të sillet ai. O babi nuk durohet kjo plaka. O babi nuk durohet e shamja kësaj nëpër lagje”. Nuk mundem më dhe i jap pishmanit asaj që nuk arrita ta marr”, tregon babai kur pyetet për probleme që mund të ketë pasur vajza me bashkëshortin.

Ai flet për shenja në trupin e Anisës, të cilat shtojnë dyshimet për vrasje. Në lidhje me procedurën e policisë së Durrësit ka shumë pikëpyetje.

“Ata kanë pasur kohë të lirë, si i kanë bërë hesapet e tyre i dinë vet. Nuk ia fal këtë që thotë se është hedhur goca. Nuk ia fal sa të jem gjallë. Se po të ishte hedh goca ime do ishte hedhur bashkë me nipin e vogël se nuk kishte burrë nëne t’i ndante. Këto lloj shenjash nuk janë të hedhura. Nuk ka fare këtu. Vetëm një shenjë ka të goditjes. Do ishin thyer brinjë”, tha i ati.

Në procesverbalin e ngjarjes nga OPGJ i Durrësit, Shkëlqim Osmani, janë vetëm 4 foto. Ai nuk ka bërë një kontroll të detajuar brenda shtëpisë për të parë nëse ka pasur përleshje, shenja gjaku apo prova të tjera që do i shërbenin hetimit.

“Nuk është bërë asnjë kontroll në shtëpi. Me çfarë e çoi në spital? Me biçikletë? Si nuk bëri policia një kontroll atje brenda. I tha nipi me çfarë e çoi, vallaj nuk e di tha. Ishte oficer burri i huaj. Si u bë kjo punë? Kaq shpejt. Nuk është gjithçka leku. Gjaku i fëmijës tim nuk ka për t’u blerë as për t’u shitur sa të jem gjallë unë. Sa të jem gjallë unë! Atë që i ka bërë fëmijës tim do ta vuajë sa të jetë gjallë. Ashtu si po qaj unë për ditë do i vijë ora do qajë edhe ai. Ashtu siç nuk rri dot pa i shkuar një ditë tek varri, nuk rri dot, më ka ikur një fëmijë, engjëll…”, shprehet babai.

Lidhur me vrasjen e Anisa Gjinit në Durrës, OPGJ Shkëlqim Osmani, duket se më shumë ka ndihmuar në inskenimin e kësaj ngjarjeje. Ai nuk ka këqyrur banesën brenda për të gjetur shenja të dyshimta, që mund të ndihmonin hetimin. Ai është mjaftuar me 4 fotografi dhe e ka mbyllur me kaq gjithçka.

Për këtë arsye i dyshuari kryesor, bashkëshorti Alfred Gjini, mundi të dalë i pafajshëm pas 6 muajsh burg që urdhëroi prokurorja e Durrësit, Edina Kurti. Në urdhrin e prokurores dyshohet se ngjarja nuk është vetëvrasje me hedhje nga ballkoni, por vrasje.

“Nuk i bëri 6 muaj burg doli… Ai shëtit me makinë, goca ime rri në gropë. Këto gjëra nuk kam për t’ia falur”, tha babai i viktimës.

Nga kërkesa për arrest me burg e prokurores, gjyqtarët Petraq Çuri dhe Paulin Çera, nxorrën kleçka për të lënë të lirë të dyshuarin Gjini.

Petraq Çuri ndryshoi masën e sigurisë nga arrest me burg në detyrim paraqitje. Paulin Çera, njëkohësisht kryetar në Gjykatën e Shkallës së Parë Durrës, nuk ka pranuar kërkesën e prokurorisë për zëvendësimin e masës së arrestit nga detyrim paraqitjeje në burg, duke nxjerrë si kleçkë bërjen e një akti tjetër ekspertimi të viktimës. Strategji zvarritjeje e këtij procesi vetëm e vetëm për të favorizuar të dyshuarin kryesor, Alfred Gjinin.

“Do pres drejtësinë. Do çoj deri në fund drejtësinë, pastaj edhe unë e kam vendosur çfarë mund të bëj. Nuk mundem të duroj më”, tha babai.

“Stop” ka siguruar dhe dëshminë ekskluzive të djalit të mitur të së ndjerës Anisa Gjini. Ai tregon në mënyrë fëminore, se babi e goditi mamin në kokë, derisa asaj i ra të fikët. Fëmija thotë se babai e porositi të mos tregonte se do ta merrte policia.

“Babi po shifte sport. Babi e rrafi mamin dhe pastaj e lagën me ujë. Mua më mbyllën te dhoma me xxxx. I ra të fikët mami dhe babi më tha mos trego”, tregoi fëmija.

Madje fëmija ka bërë një vizatim tek psikologia ku ka pikturuar të ëmën me një shenjë në kokë.

“100% i sigurt që goca është vrarë. Nipi i vogël më është shprehur se kështu erdhi nëna, i hodhën ujë, mami nuk i hapi sytë më. Sot po ta marrin edhe ta pyesin po të njëjta fjalë do thotë. E kam marrë fëmijën e kam çuar, nuk futej fëmija në shtëpi ngaqë ka parë vdekjen e të ëmës me sy. Këtu ku ka pasur shenja tek koka. E përmend, e kërkon. Çdo gjë është shumë e vështirë. Kam pritur shumë nga drejtësia. Nuk dua asgjë përveç drejtësisë. Drejtësinë e dua se ma ka vrarë pa pikën e të keqes gocën. Nuk mund ta vrasësh një fëmijë në atë derexhe siç e ka vrarë ai”, tregoi babai.

Ka dyshime të arsyetueshme që kjo ngjarje nuk është një vetëvrasje, por një vrasje. I dyshuari kryesor është bashkëshorti, Alfred Gjini.

Emisioni “Stop” rindërtoi ngjarje për t’iu përafruar së vërtetës. Sipas deklaratave Alfred Gjini në orën 21:00 ka darkuar së bashku me djalin e vogël dhe nënën. Dyshohet që viktima atë mbrëmje, rreth orës 22:00 të natës Anisa mund të ketë qenë në banjo duke çatuar me një koleg të punës. Alfredi ka parë lëvizjet e dyshimta dhe ka vrapuar pas saj. Sipas provave që janë gjetur në trupin e viktimës, dyshohet që mund të ketë ndodhur një përleshje në banjon e shtëpisë në katin e tretë të banesës.

Viktima është goditur me mjete të forta dhe është mbytur me freksiblin e dushit. Shenjat e gjetura në trupin e Anisës tregon që ka marrë goditje në sup dhe në dorë në momentin e vetëmbrojtjes. Shenjat e tjera në qafë ngjasojnë me freksiblin e dushit ku më pas ajo ka marrë goditjen fatale në kokë dhe ka humbur ndjenjat. Ngjarja është manipuluar dhe e reja është hedhur nga ballkoni për të humbur gjurmët e kësaj vrasjeje./tvklan.al