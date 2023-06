Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









Kolegji i kryetarëve kundër deputetëve: Zgjedhim kryetarin brenda 15 korrikut

GRUPI I PD: JO GJUHE PERÇARESE, ZGJEDHJE NE PARTI NE ÇDO NIVEL

Dhurata Çupi: Partia të drejtohet nga Tabaku e Bardhi. Lulzim Basha: Boll më me revolucione. Gazmend Bardhi: Kryetari i partisë individual, jo kolegjial

“Mbyllim dyert e Kadastrës brenda qershorit”

Arrestimet e zyrtarëve të PS, Rama: Ky i joni është pyll i madh dhe drutë e shtrembër nuk mungojnë

“Nuk mund të bëjmë dot në vitet që kemi në dispozicion atë që nuk u bë në 500 vjet”

Fatos Lubonja: Gjurmët janë fshehur

Hetim për vrasjet në burgun e Spaçit, Gentiana Sula: Janë 44 varre, morëm dëshmi!

“Të qash apo të shash, kj otë bën deputet”

Braçe nuk i kursen kritikat: Çmimet ende të larta, të bëjmë ekonominë të funksionojë

Lista me emerat/ Si do kompensohen me tokë tjetër ish-pronarët

Thellohet pabarazia në 5 vitet e fundit. Pagat po rriten shumë më shpejt se pensionet

Demokratët në kërkim të kryetarit të ri, deputetët: PD ta drejtojnë Gazment Bardhi dhe Jorida Tabaku

“Vota u deformua”, Berisha thirrje shqiptarëve: Dilni në protesta!

“Kadastra, portreti i turpit tonë”, Rama: Do mbyllim sportelet

Në pranga 4 persona për 330 mijë lekë ryshfet, PD-Manastirliut: Tregoni me fakte që s’jeni bërë pis

Nga pasarelat e modës, te divorci dhe burgosja për 10 vite në Shqipëri! Historia e modeles italiane

OPINIONE

Kronikë e dëshirave të fshehta dhe ankthit që nuk do kallauz/ AGRON GJERKMARKAJ

Djallëzirat ‘vorioepiriote’ dhe politika shterpë e uloke…KRISTO MËRTIRI

Koalicionet “deus ex machina”, dështim politik/ NDUE DEDAJ

Kolela i ikur, zbulohen kandidatët te Partizani

Igli Tare lë Lacion pas 18 vitesh, ja 18 “xhevahirët” që i veshi bardhekaltër

Silvinjo: Të detyruar ta mundim Moldavinë

Albion Marku: Pres një Dinamo për Europë

Hallaçi: Ju tregoj planin tim për Kukësin

Gurishta dhe Zhunior, Tirana nis manovrat

Flamurtari do Edon Hasanin, T.Marku drejt Elbasanit

Tronditet Milani, Maldini largohet nga klubi

Lautaro njeriu i finaleve, ka fituar 7 nga 8

Specialist i Champions-it, Pep në klubin e ikonave

Babai i Mesit ndez, Barcelona: Po, Leo do rikthimin

43 milionë arsye, Juventusi është peng i… Alegrit