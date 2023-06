Media gjermane: Ekziston rreziku i falimentimit të Turqisë!

Inflacioni i lartë, rënia e lirës dhe deficiti publik në rritje ka të ngjarë të përkeqësojnë krizën ekonomike në Turqi”, pohon ekonomisti gjerman Norbert Tophal, pas rizgjedhjes së Erdoganit. “Lira e dobët i bën importet në Turqi gjithnjë e më të shtrenjta, duke nxitur më tej inflacionin. Nuk do të funksionojë as importimi i më pak mallrave, varësia e Turqisë nga importet është shumë e lartë”, shton Tofal në një intervistë për revistën Der Spiegel.









Erdogan, vazhdon ekonomisti, “beson se mund të anashkalojë ligjet ekonomike. Por as kjo nuk do të funksionojë. Tashmë mund ta shihni në reagimin e tregjeve financiare pas rizgjedhjes së tij. Lira turke ra menjëherë në nivelin më të ulët historik”. Rezervat valutore janë tkurrur masivisht. “Rritja e eksporteve, për të cilat vjen valuta, apo turizmi vështirë se do të mund të kompensojë mungesën e valutës. Kontrollet e kapitalit ka të ngjarë të zgjerohen. Mund të rezultojë një krizë e bilancit të pagesave”, pohon Tofal.

Borxhi i Turqisë mund të jetë rreth 35% e prodhimit të brendshëm bruto (PBB) – më i ulët se në shumicën e vendeve të eurozonës, por borxhi privat në Turqi qëndron në 180% të prodhimit të brendshëm bruto, një “sasi e madhe”, sipas Tofal. “Debitorët nuk kanë pothuajse asnjë rezervë apo mundësi për të marrë hua jashtë vendit, sepse shërbimi i borxhit bëhet gjithnjë e më i shtrenjtë me rënien e paundit”.

“Vetë Erdogan thotë se shtetet e Gjirit kanë mbështetur paundin dhe po ashtu ka zëra se ai mund të tërheqë fonde nga Rusia”, analizon ekonomisti. “Por për sa kohë dhe në çfarë kushtesh do të jenë këto vende të gatshëm për të shlyer një deficit të llogarisë korente turke? Sigurisht që ekziston rreziku i falimentimit të shtetit turk. Megjithatë, është e vështirë të parashikohet se kur do të ndodhë kjo. Por nëse ndodh, do të jetë interesante të shihet se si do të reagojë Erdogan”, përfundon ekonomisti.

Burimi: DW.com