Pas dasmës së Elgitit dhe Kleas, një tjetër çift i njohur i showbizit shqiptar do të kurorëzojë dashurinë e tyre?

Mesa duket së shpejti një tjetër çift i showbizit shqiptar do të kurorëzojë dashurinë e tyre në martesë.









Ata janë dy personazhet më të dashura për publikun shqiptar, Lindi dhe Venera Lumani, të cilët ishin ndër të ftuarit në dasmën e Elgit Dodës dhe Klea Hutës.

Pas pjesmarrjes në këtë ceremoni martesore, mesa duket çift ka dëshirë që edhe ata të bëjnë një të tillë.

Ishte Venera ajo që ka postuar një foto në InstaStory, ku ka pyetur këngëtarin se kur vijë momenti për ta kurorëzuar dashurinë e tyre.

Teksa shfaqej krahë Lindit nga dasma e çftit, këngëtarja shkruan:

“Po ne? Kur?”

Nuk dihet nëse Venera dhe Lindi do të kurorëzojnë dashurinë e tyre me një ceremoni martesore këtë vit apo verën tjetër. Kujtojmë që dyshja janë në një lidhje me njëri-tjetrin prej disa vitesh, që pas pjesmarrjes në “The Voice of Albania”.