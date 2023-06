Princi Harry: Kisha frikë se do të më përjashtonin nga Buckingham pas thashethemeve që babai im ishte i dashuri i nënës sime

Princi Harry foli për frikën dhe ankthet e shkaktuara nga raportimet për të kur ishte i ri, në një dëshmi në Gjykatën e Lartë në Londër.









Madje Harry adresoi thashethemet se babai i tij i vërtetë ishte i dashuri i nënës së tij James Hewitt, gjë që e bëri atë të frikësohej se do ta dëbonin nga Pallati, por edhe shqetësimin e tij se do ta dëbonin nga Eton për drogë. Duka i Sussex shkoi në gjykatë për të dhënë dëshmi në çështjen hetimore kundër grupit MGN që boton gazetën Daily Mirror për përgjimin dhe monitorimin e telefonave të personave të famshëm.

Harry flokëkuq, siç raporton gazeta britanike “Daily Mail”, i veshur me një kostum blu dhe një kravatë ngjyrë vjollce të errët, u betua në Bibël të thoshte të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe më pas filluan… instrumentet.

Ai ndër të tjera ndërmori një sulm të pazakontë ndaj qeverisë së Londrës duke thënë se ajo kishte “arritur fundin”.

Ai kishte frikë se do të dëbohej nga Buckingham

Storming Downing Street si pjesë e paraqitjes së tij historike në stolin e Gjykatës së Lartë në Londër këtë mëngjes, ai nxitoi të kritikonte ish-shërbyesin e nënës së tij, Paul Burrell, duke thënë se ai është një “stërvitor me dy fytyra”.

Harry pohoi gjithashtu se thashethemet që shpërthyen kur ai ishte i ri se James Hewitt mund të ishte “babai i tij biologjik” e bënë atë të frikësohej se “mund të dëbohej nga Buckingham”.

Ai tha gjithashtu se ishte i shqetësuar se do të përjashtohej nga shkolla prestigjioze Eton, ku ndoqi, sepse përdorte drogë.

Përveç kësaj, ai theksoi se pas sulmeve të tmerrshme personale dhe frikësimit ndaj tij dhe gruas së tij, qëndron gazetari i njohur britanik Piers Morgan. Ai pretendoi se të paktën 146 publikime bazoheshin në përgjime. Gjykata e ka përqendruar vëmendjen që prej ditës së djeshme në 33 nga botimet e “Daily Mirror” dhe edicionin e saj të së dielës “Sunday Mirror”. Një nga raportet kishte të bënte me një lëndim që kishte pësuar Harry duke luajtur regbi, një përleshje me vëllain e tij William dhe shumë detaje të marrëdhënies së tij me ish-dashnoren e tij Chelsea Davy.

Harry nuk ngurroi të dëshmonte në gjykatë se gjatë fëmijërisë së tij, ai ishte subjekt i artikujve tepër ndërhyrës.

“Unë isha fëmijë, në shkollë, të gjithë këta artikuj ishin tepër ndërhyrës, sa herë që shkruhej një nga këta artikuj, kishte një ndikim në jetën time, te njerëzit rreth meje, në këtë rast të veçantë nëna ime”, i tha Harry gjykatës.

Ai akuzoi Mirror për spiunim në telefonin e Dianës

Ndjesia është shkaktuar nga pretendimi i avokatit flokëkuq të Harry-t se gazeta Mirror monitoronte telefonin e princeshës së ndjerë Diana gjatë bisedave që ajo kishte me komedianin e njohur Michael Barrymore në vitin 1997, duke dashur të ndihmojeni atë me ndonjë krizë personale.

Firma ligjore Hamlins po përfaqëson Dukën e Sussex dhe aktoren Sadie Frost. Të tjerë të famshëm Elton John, David Furnish, Elizabeth Hurley dhe Doreen Lawrence përfaqësohen nga Gunnercooke.

Ai është anëtari i parë i familjes mbretërore që dëshmoi në gjykatë që nga viti 1891.

Harry dhe Meghan u prishën me gazetat britanike pasi çifti u martua në vitin 2018.

Ata e kishin bërë të qartë se nuk donin asnjë përfshirje me katër gazeta kryesore, përfshirë Daily Mail”, duke i akuzuar rrejshëm.

Presioni intensiv që ata ndjenë nga mediat britanike ishte një nga arsyet e përmendura nga çifti Sussex për të shpjeguar pse ata morën vendimin të largoheshin nga detyrat mbretërore dhe të zhvendoseshin në SHBA.

Megjithatë, Harry bëhet anëtari i parë i familjes mbretërore që dëshmoi në gjykatë që nga viti 1891, siç komentohet nga shtypi britanik.

Princi i atëhershëm i Uellsit Eduard, djali i mbretëreshës Viktoria, ishte thirrur për të dëshmuar në lidhje me rastet e lojërave të fatit dhe tradhtisë bashkëshortore.