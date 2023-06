Trishtimi i publikut/ Michael J. Fox u rrëzua në një event dhe publiku u shqetësua – Shikoni videon

Një video e paraqitjes së fundit të Michael J Fox, në daljen e tij publike, po thyen zemrat e publikut.

Aktori mori pjesë në një event në lidhje me filmat “Kthim në të Ardhmen” dhe me hyrjen e tij shqetësoi të pranishmit.

61-vjeçari, i cili u diagnostikua me sëmundjen e Parkinsonit në vitin 1991 në moshën 29-vjeçare, po ecte në skenë në Qendrën e Konventave të Pensilvanisë në Filadelfia, kur papritur u ndal dhe u rrëzua për disa sekonda.

Fox nuk ka dashur ta ndjekë dhe e ka përballuar momentin e vështirë me humor. Pothuajse menjëherë, ai u ul në divanin pas tij në skenë dhe vazhdoi panelin e pyetjeve dhe përgjigjeve me bashkë-aktorët e tij Christopher Lloyd dhe Tom Wilson.

