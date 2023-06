Al Pacino për shtatzëninë e partneres së tij: Është vërtet e veçantë që po vjen në këtë kohë

Së fundmi u bë e ditur se aktori amerikan, Al Pacino do të bëhet baba për herë të katërt në moshën 83-vjeçare, me partneren e tij 29-vjeçare, Noor Alfalah.

Për herë të parë aktori i njohur theu heshtjen dhe shprehu gëzimin për shtatzëninë e të dashurës së tij.

Ylli ikonë i filmit ndau mendimet e tij me paparacët për ardhjen e afërt të fëmijës së tij të katërt – të parën me partneren Noor Alfalah – ndërsa doli në një shëtitje në Los Angeles të hënën.

Në fakt, Pacino, i cili ka tre fëmijë të tjerë nga dy gra, ka nxituar të sqarojë se sa e rëndësishme është kjo shtatzëni për të.

Në videon ekskluzive të siguruar nga DailyMail, aktori tha “është shumë e veçantë” kur u pyet nga një fotograf se si ndihet për mirëpritjen e një fëmije tjetër.

“Ka qenë gjithmonë. Unë kam shumë fëmijë. Por kjo është vërtet e veçantë që vjen tani”, tha ylli.

