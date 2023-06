BE po heton çështjen Beleri, eurodeputeti grek zhvillon takim me Borrell: Ngjarja nuk e ndihmon integrimin e Shqipërisë në europë

Çështja e arrestimit dhe paraburgimit të kryetarit të zgjedhur të Himarës, Fredi Beleri, u ngrit nga kreu i Grupit të PASOK-ut në Parlamentin Europian, Nikos Papandreu, te Përfaqësuesi i Lartë i BE-së, Josep Borrell, i cili “u angazhua se ai do të hetojë çështjen dhe së shpejti do të kthehet për ta informuar për veprimet që do të ndërmarrë”.









Sipas njoftimit të zyrës së tij, zoti Papandreu e informoi z. Borel gjatë mbledhjes së mbrëmshme të Grupit të Socialistëve dhe Demokratëve të Parlamentit Europian për kushtet e arrestimit dhe ndalimit të z. Beleri dhe i kërkoi Përfaqësuesit të Lartë të marrë veprimet e nevojshme për lirimin e shpejtë të kryetarit të Bashkisë së Himarës.

Eurodeputeti i PASOK-ut theksoi se ndalimi i zgjatur i z. Beleri nuk është në përputhje me sundimin e ligjit. Ai theksoi gjithashtu se veprime të tilla cenojnë marrëdhëniet dypalëshe mes Shqipërisë dhe Greqisë si dhe Shqipërisë dhe Bashkimit Europian dhe nuk ndihmojnë aspak proceset e anëtarësimit të Shqipërisë në BE.

Ai iu referua gjithashtu nevojës për të “mbrojtur të drejtat e pakicës kombëtare greke të Shqipërisë”.

Në përgjigjen e tij, Përfaqësuesi i Lartë “angazhohet se pasi të jetë informuar nga zoti Papandreu, do të hetojë çështjen dhe së shpejti do të kthehet për të informuar eurodeputetin e PASOK-ut për veprimet që do të ndërmarrë”.