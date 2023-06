Rikthimi i mundshëm i Bashës, analisti Ben Andoni: PD e përfaqësuar nga Gazment Bardhi është anemike dhe nuk i përfaqëson dot të djathtët

Analisti Ben Andoni u shpreh sot gjatë një interviste në Panorama TV, se një rikthim i mundshëm i ish-kryedemokratit Lulzim Basha në PD, është një ogur jo i mirë.









Gjithashtu ai tha se edhe partia e përfaqësuar nga Gazment Bardhi nuk i përfaqëson dot të djathtët.

Fjala e plotë:

“Është formuar një shresë arsitokratësh në partitë politike që e shikojnë problemin nga sipër. Peshën e PD e mbajnë ata njerëzit e thjeshtë që po përballen me situata të rënda, etiketohen si mbështetës të PD-së dhe nuk pranohen as për punë. Zgjedhjet në PD duhet të fillonin nga poshtë. Ndërtimi fillon nga poshtë, nga themeli e deri në krye. Kjo është një lloj ndarje e PD-së, por kjo është e paralajmëruar. Problemi më i madh është pjesa e PD-së që nuk di ku të shkojë, i kritikon të dyja pjesët, por nuk di as vetë ku të shkojë. PD ka mbyllur misionin e saj.

Grupi i rikthemelimit janë ende me tezat e vitit 90’. Problemi kryesor është ai i zgjedhjeve jo të rregullta, por edhe si do të përballohet e ardhmja. Këta njerëz nuk shkojnë në bazë, shkojnë në bazë vetëm kur afrohen zgjedhjet. Edhe kjo inercia e votave që mbledh PS është se ata kanë një administratë të fryrë dhe ka shumë njerëz që shohin indiferencën e atyre që i përfaqësojnë në PD. Gabimi i publikut është në përzgjedhjet e veta.

Ai sens që u pa tek e majta me formimin e grupimeve, kam shumë dëshirë të fillojë edhe te e djathta. E djathta duhet të rikthehet në pushtet me ide krejt të reja. E djathta duhet ta ketë fokusin te forcimi dhe ruajtja e institucioneve. Ti tregon nivelin parapolitik të vendit tonë. Përballë humbjeve të njëpasnjëshme, ka një kod etik zgjedhor, që humbësi e uron fillimisht fituesin dhe më pas ja rreshton akuzat. Më besoni që edhe në të ardhmen cilado forcë politike që do të vijë te ne, do i vlerësojë asetet. Në Shqipëri nga precedenti negativ ke përfitime dhe ai precedent ndiqet. Nuk ndiqet precedenti pozitiv. Partia tjetër është një parti shumë anemike.

Partia e përfaqësuar nga zoti Bardhi është anemike dhe nuk i përfaqëson dot të djathtët. Rikthimi i Bashës nuk është një ogur i mirë. Unë besoj shumë zërat që kanë luftuar në këtë parti, Bejkon, Jonilën që po përpiqet të sjellë një frymë të re pa kompromis. Por nuk mund të drejtohesh nga një lider i cili ka humbur deri tani.

Edhe marrëveshjen e 17 majit tha sikur e bëri me bekimin e ndërkombëtarëve dhe të Berishës. Nga ana e PD-së kjo ishte një kauzë e humbur, çoi drejt dy humbjeve të tjera të PD-së. Të kërkosh që pas këtyre humbjeve të kërkosh sërish të rikthehesh? Më duket pak e tepërt. Më duket luks i tepërt. Unë besoj se do të kemi dy forca të ndara që do të luftojnë për protagonizëm”, është shprehur Andoni.