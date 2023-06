10 gjërat që çdo grua duhet të dijë para përvojës së tyre të parë seksuale

Përvoja e marrëdhënies seksuale për herë të parë shoqërohet shpesh me një bollëk kurioziteti dhe pyetjesh. Tabutë shoqërore dhe mungesa e diskutimeve të hapura rreth kësaj teme mund t’i bëjnë individët të ndihen të pasigurt dhe të kërkojnë udhëzime nga të tjerët.









Pëlqimi: Rëndësia e kësaj nuk mund të përsëritet sa duhet. Mjeku përmendi se kjo është thelbësore, pavarësisht nëse është hera juaj e parë. Duhet të jetë edhe verbal edhe entuziast. Ajo sugjeron gjithashtu që pasi të keni dhënë pëlqimin, mund ta rishikoni në çdo kohë nëse filloni të ndiheni jo rehat.

Komunikimi: Që përvoja juaj intime me partnerin të jetë e paharrueshme, duhet të komunikoni nevojat dhe dëshirat tuaja në çdo fazë. Ajo sugjeron që njeriu nuk duhet të përfshihet në diçka me të cilën nuk është rehat, por përkundrazi ta shprehë atë.

Seksi i sigurt: Eksperti sugjeroi që duhet diskutuar dhe hulumtuar tërësisht metodat e kontracepsionit. Ajo rekomandon përdorimin e prezervativëve dhe digave dentare për t’u mbrojtur nga infeksionet seksualisht të transmetueshme. Më tej, në rast se metodat e parandalimit dështojnë, mund të merret edhe kontracepsioni urgjent.

Njihuni me pritjet tuaja: Mjeku përmendi se përvoja e parë seksuale mund të mos jetë saktësisht si ajo që shihni në filma ose pornografi. Mund të jetë e vështirë ose shumë e kënaqshme. Ju nuk duhet të ndikoheni nga nocione të paracaktuara. (https://www.facebook.com/revistapsikologjia)

Nuk ka faj: Ju nuk duhet të ndiheni fajtorë për fantazimin për diçka ose për të kërkuar atë që ju pëlqen. Ajo rekomandon që të qëndroni në momentin dhe të jetoni përvojën.

Mund të dhemb: Marrëdhënia për herë të parë është e dhimbshme. Ajo sugjeroi se paraloja adekuate dhe përdorimi i lubrifikantëve mund të ndihmojnë në uljen e dhimbjes. Më tej, ajo ju kërkon që fillimisht ta merrni ngadalë dhe nëse dhimbja është e padurueshme, ndaloni menjëherë dhe konsultohuni me një mjek.

Pyetja për orgazmën: Ajo përmendi se seksi depërtues jo gjithmonë mund të çojë në orgazmë. Ju duhet të gjeni zonat tuaja erogjene dhe të përqendroheni në to.

Higjiena: Bakteret që mund të udhëtojnë nëpër traktin tuaj gjenital mund t’ju dëmtojnë. Mjeku këshilloi urinimin para dhe pas seksit. Do të parandalojë infeksionet e traktit urinar.

Gjakderdhje: Kjo nuk është domosdoshmëri hera e parë që bëni seks. Megjithatë, nëse keni gjakderdhje dhe është e tepërt, sigurohuni që të konsultoheni me një mjek sa më shpejt të jetë e mundur.

Flisni me një mik: Ju mund të kaloni një mori me emocione pas herës tuaj të parë dhe të ndiheni të mbingarkuar. Është mirë të kesh dikë me të cilin mund të diskutosh hapur ndjenjat e tua