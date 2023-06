Alibeaj nuk del kundër rikandidimit të Bashës për kreun e PD-së: Unë mbështes një parti me rregulla statutore

Deputeti i PD-së Enkeled Alibeaj foli për gazetarët në hyrje të Parlamentit, ku u pyet nesë do ta mbështeste ish-kreun e PD-së Lulzim Basha nëse ky i fundit do të rikandidonte për drejtimin e Partisë Demokratike.









Alibeaj nuk e mohoi nëse do ta mbështesë Bashën por theksoi se ai mbështet një një parti me rregulla statutore demokratike.

Pyetje: A do ta mbështesni Bashën për rikandidim?

Alibeaj: Unë mbështes një parti me rregulla statutore demokratike, me pushtete të ndara dhe që komntrollojnë kryetarin dhe me pushtete të decentralizuara, se ky ka qenë problem më i madh i PD-së, centralizimi i kryetarëve.