“Demokratët janë mërzitur më drejtuesit e PD”/ Saimir Korreshi për Panorama TV: Unë nuk do të iki kurrë nga PD por nuk…

Deputeti i Partisë Demokratike, Saimir Korreshi, është shprehur se objekti i takimit me ish-kryedemokratin Lulzim Basha gjatë ditës së sotme të një grupi deputetësh, ishte bërë për të sqaruar pozicionin e Bashës në lidhje me tensionet në mbledhjen e Kryesisë së PD-së.









Sipas Korreshit: Është një vlerësim i imi sot për situatën. Të tre që kanë drejtuar PD-në me vite kanë humbur dhe nuk shikoj se si mund të kthehen në këtë fazë të PD. Mendoj se i bën mirë frymës përbashkuese. Këtë nuk mund ta bëjnë këta aktorë të PD.

Pjesë nga intervista

Për të dhënë kontributin?

Po patjetër, siç jemi sot kontributor të PD. Duhet një figurë e re në PD. Që të bashkojë të gjithë demokratët.

A do të ketë bashkim të demokratëve në këto kushte, pasi kanë kërkuar zgjedhje në baza?

Çdo ditë në po këkrkojmë dhe do luftojmë për një bashkim të mundshëm të PD. Ajo që ndodhi ka qenë një nxitim dhe do të ketë një proces të pakontestueshëm. Do të nxjerë një proces që i bën demorkatët si në vitin 2021.

Çdo proces tjetër do të hedhë në erë frymën e PD. Duhet një emërues i përbashkët që ti japim zgjidhjeve demokratëve.

Si do ta gjeni emëruesin e përbashkët

Ka një gjë tjetër, kryesia mund të mblidhet prapë. Të gjithë palët për të arritur një emërues të përbashkët dhe ka nevojë për të dalë përtej këtij vendimi të kryesisë. Mund të jetë ky vendim kryesie, mund të ndryshojë data. Duhet të ketë kujdes, pasi ka shumë njerëz që kanë kontribute. Duhet t’ia kthejmë këtë aset kombëtarë Shqipërisë.

Ju lini të hapur mundësinë që të mblidhet edhe një herë kryesia për datën e zgjedhjeve në PD

Unë mendoj që në këto momente do të ketë negociata që të ulen 52 deputetë.

Ka indicie për këtë

Ka dëshirë dhe vullnet për disa deputetë, kjo ka qenë kërkesa ime dhe po t’ia transmetojë të gjithë deputetëve për të gjetur një zgjidhje konsensuale. Nëse futemi në një negociatë apo anasjelltas, mendoj që nuk do të ketë negociatë. Të ulen të gjitha strukturat e PD

Pra sugjerni një formulë tjetër

Po, por kjo nuk është krizë, pasi nuk mund t’ia thuash tjetërit që eja me ne. Duhet t’i japim kohë PD-së për këto negociata. Të ulen të gjithë deputetët për këtë proces dhe për të gjetur zgjidhje. Koha me procese të njëanshme ka ikur.

Nëse nuk ka zgjidhje, cili do të jetë qëndrimi juaj?

Boll vuajtëm nga kjo pjesë, unë nuk do të iki kurrë nga PD por nuk do të bëhem pjesë nga ato që unë besoj, do të rishikoj pozicionin tim në atë që unë besoj, do të bëjmë një parti me zor. Le të shpresojmë, pasi jam besimplotë. Janë mërzitur demokratët me të gjithë drejtuesit, pasi duhet të kthejmë PD në pushtet dhe jo të rrimë të shikojmë se si do të mbretëorjë Rama.