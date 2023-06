Goditi me thikë fëmijët në park, ky është francezi me origjinë siriane

Opinioni publik francez është i tronditur dhe thellësisht i shqetësuar nga sulmi i sotëm i një 32-vjeçari sirian, i cili para orës 10 të mëngjesit, sipas orës lokale, goditi me thikë gjashtë persona në një shesh në qytetin Annecy në Haute-Savoie. Ata janë katër fëmijë të vegjël, nga mosha dy deri në 3 vjeç dhe dy të rritur.









Nga të plagosurit, konkretisht dy fëmijët që janë vëllezër e motra – një djalë e një vajzë – si dhe një i rritur janë të lumtur, siç transmeton rrjeti francez “BFMTV”.

Nga dy fëmijët e tjerë që u goditën me thikë, njëri është vetëm 22 muajsh, me origjinë gjermane, ndërsa tjetri tre vjeç, me origjinë nga Britania. Autori që shpërndau terror në këndin e lojërave ku luanin të shkujdesur fëmijët e vegjël quhet “Abdalmasih H”. Ai ka marrë statusin e refugjatit në Suedi, është i martuar me një grua suedeze dhe është baba i një fëmije tre vjeçar. Autori nuk kishte “dosje” në polici. Atij i është gjetur një kryq dhe siç është shprehur ai është i krishterë me origjinë siriane.

ALERTE – Des enfants d’une école maternelle, âgés d’environ 3 ans, ont été attaqués au couteau par un individu au lac d’#Annecy. Au moins 7 blessés dont 6 enfants. L’homme a été maîtrisé. De nombreux secouristes, policiers et militaires sont sur place (Le Dauphiné). pic.twitter.com/iMcrSwJBgx — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 8, 2023

Siç raporton gazeta franceze “Le Figaro”, sulmuesi sirian ka lindur në janar të vitit 1991. Ai kishte hyrë legalisht në Francë ndërsa kishte aplikuar për azil nëntorin e kaluar, sipas një burimi policor.

Mirëpo, siç raporton rrjeti francez BFMTV, pasi që atij i ishte dhënë statusi i refugjatit në Suedi, kërkesa e tij në Francë u refuzua.

Por ai ka mundur të udhëtojë lirshëm brenda Bashkimit Evropian pasi i është dhënë statusi i refugjatit, thekson gazeta “Le Parisien”.

Personi me të zeza sulmoi të rriturit dhe fëmijët e vegjël në një shesh lojërash ndërsa ata shkonin në një udhëtim shkollor në parkun e madh ngjitur me liqenin Annecy në Francën lindore.

Në videot përkatëse të mediave që janë bërë publike nga vendi i sulmit shihet edhe momenti i arrestimit të tij nga autoritetet policore.Brenda katër minutave autoritetet kanë arritur të imobilizojnë sulmuesin, njofton Ministria franceze e Brendësia duke duartrokitur përpjekjet e tyre.

Sipas një burimi pranë rastit, autori në momentin e arrestimit ka pasur me vete përveç kryqit dhe libër lutjesh. Autoritetet besojnë se autori nuk është i shqetësuar psikologjikisht dhe për këtë arsye mund t’i nënshtrohet marrjes në pyetje.

32-vjeçari u arrestua “pas ndërhyrjes së menjëhershme të policisë”, siç shkruante në Twitter ministri i Brendshëm francez Gérald Darmanan. Sipas mediave franceze, duke cituar dëshmitarët okularë, sulmi me thikë ndodhi në orën 09:45 (koha lokale) me burrin të veshur me rroba të errëta dhe një çallmë.

Në Asamblenë Kombëtare të Francës u mbajt një minutë heshtje dhe deputetët u lutën për jetën e fëmijëve. Kryeministri i Francës dhe ministri i brendshëm i vendit shkuan në vendin e sulmit. Shkolla, e cila ndodhej vetëm 100 metra larg vendit të ngjarjes, u mbyll për arsye parandalimi ndërsa autoritetet i kishin mbajtur nxënësit jashtë godinës për arsye mbrojtjeje.

“Për një sulm absolutisht frikacak”, thotë presidenti francez, Emmanuel Macron, në një mesazh në Twitter. “Vendi është në gjendje shoku. Fëmijët dhe një i rritur gjenden duke luftuar për të mbetur gjallë. Mendimet tona janë me ta, familjet e tyre dhe ekipet e shpëtimit”. Sipas dëshmitarëve, sulmuesi eci për dy muaj në vendin e krimit

Për dy muaj, 32-vjeçari eci i vetëm në zonën ku goditi me thikë gjashtë persona, katër fëmijë të vegjël dhe dy të rritur, sipas dëshmisë së cituar nga francezët. rrjeti radiofonik “France Bleu”. “Ky njeri ishte në sheshin Annecy çdo ditë, nga mëngjesi në mbrëmje, dhe të gjithë e vunë re sepse ishte krejt vetëm”, tha një dëshmitar për radion lokale.