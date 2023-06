Kina kërkon të krijojë një bazë spiunazhi në Kubë kundër SHBA-së!

Kina është në bisedime me Kubën për të krijuar një bazë për të spiunuar Shtetet e Bashkuara, thanë dy zyrtarë të lartë amerikanë, një veprim provokues që tashmë ka paralajmëruar ligjvënësit për paralele me Luftën e Ftohtë.









Zyrtarët, të cilëve iu dha anonimiteti për të diskutuar një çështje jashtëzakonisht të ndjeshme të inteligjencës, thanë se Kina ishte në biseda të drejtpërdrejta me Kubën për të ngritur një bazë në vendin ishull, vetëm 100 milje nga Shtetet e Bashkuara. Kjo do t’i lejonte Pekinit të mbledhë sinjale të inteligjencës në pjesët juglindore të Amerikës, shtëpia e shumë objekteve ushtarake dhe industrive të mëdha. Dëshmitë e negociatave dolën në dritë javët e fundit, thanë zyrtarët.

Një bazë e tillë mund të kërcënojë të prishë përpjekjet e administratës Biden për të “shkrirë” marrëdhëniet e saj të ftohta me Pekinin. Sekretari i Shtetit Antony Blinken thuhet se po planifikon të vizitojë Kinën në javët në vijim, një udhëtim që u shty në shkurt pasi SHBA-ja rrëzoi një balonë spiune kineze pasi ajo përshkoi Amerikën e Veriut. Diplomacia me Kinën vazhdon kryesisht në nivelin ekonomik dhe tregtar, ndërsa diskutimet ushtarake-ushtarake praktikisht nuk ekzistojnë.

Drejtori i CIA-s William Burns bëri një udhëtim sekret në Kinë muajin e kaluar për të mbajtur të hapura linjat e komunikimit midis Uashingtonit dhe Pekinit. Presidenti Joe Biden dërgoi shefin e spiunazhit me shpresën për të ringjallur bisedat e nivelit më të lartë midis dy fuqive.

Wall Street Journal ishte e para që raportoi të enjten se Pekini dhe Havana arritën një “marrëveshje sekrete” ku Kina i paguan Kubës miliarda dollarë për objektin. Dy zyrtarët i thanë POLITICO-s se nuk mund të konfirmonin se kishte një marrëveshje të finalizuar, vetëm se Kina ishte në diskutime me Kubën për akses.

Administrata Biden nuk e ka konfirmuar ende marrëveshjen e mundshme. “Por ne jemi të vetëdijshëm për – dhe i kemi folur shumë herë – përpjekjet e Republikës Popullore të Kinës për të investuar në infrastrukturë në mbarë botën që mund të kenë qëllime ushtarake, duke përfshirë këtë hemisferë,” tha zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare John Kirby të enjten. deklaratë. “Ne e monitorojmë atë nga afër, marrim hapa për ta kundërshtuar atë dhe mbetemi të sigurt se jemi në gjendje të përmbushim të gjitha angazhimet tona të sigurisë në vend, në rajon dhe në mbarë botën.”

Një zyrtar i Departamentit të Mbrojtjes tha gjithashtu se Pentagoni ishte i vetëdijshëm për përpjekjet e Kinës për të investuar në infrastrukturë në mbarë botën, përfshirë hemisferën perëndimore, që mund të kenë qëllime ushtarake dhe do të vazhdojë të monitorojë përpjekjet.

CIA refuzoi një kërkesë për të komentuar bisedimet. Departamenti i Shtetit, së bashku me ambasadën Kubane në D.C., nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment. “Ne nuk jemi në dijeni të rastit dhe si rezultat nuk mund të japim një koment tani,” tha ambasada kineze në Uashington në një deklaratë.

Zbulimi i ka tashmë anëtarët e Kongresit të shqetësuar për jehonat e rivalitetit të fundit të fuqisë së madhe të Amerikës.

“Partia Komuniste Kineze po ekzekuton librin e lojërave të Bashkimit Sovjetik”, tha në një intervistë të enjten deputeti Mike Waltz (R-Fla.), një anëtar i komiteteve të Dhomës së Inteligjencës dhe Shërbimeve të Armatosura. Ai tha se Blinken nuk duhet të udhëtojë në Kinë pas zbulimit dhe ngacmimeve të fundit të anijeve dhe avionëve amerikanë në rajonin Indo-Paqësor.

Bashkimi Sovjetik operoi faqen e tij më të madhe të inteligjencës së sinjaleve në Lourdes, pak jashtë Havanës, një strukturë që u mbyll pas vitit 2001. “Nëse synon Kina ta rihapë atë, kjo do të jetë edhe një herë baza më e madhe e spiunazhit”, tha Waltz. “Nëse kjo nuk është provë e mjaftueshme se ne jemi në një Luftë të re të Ftohtë, nuk e di se çfarë është.”

Në vitin 1962, Shtetet e Bashkuara zbuluan raketa sovjetike në Kubë, duke çuar në një krizë famëkeqe që e solli botën në prag bërthamor.

Ligjvënësit nga të dyja partitë u alarmuan nga lajmet të enjten.

“Nëse është e vërtetë, thjesht tregon se ku është regjimi kuban gjatë gjithë kohës. Ata janë një kundërshtar i Shteteve të Bashkuara dhe të lejosh kinezët të ndërtojnë një strukturë të inteligjencës sinjalizuese në vendin e tyre është një sulm i drejtpërdrejtë ndaj Shteteve të Bashkuara, “tha Kryetari i Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit, Bob Menendez (D-N.J.). “Shpresoj se administrata do të mendojë se si do të reagojë nëse është e vërtetë”.

Disa republikanë thanë se zhvillimi ishte një shenjë se përpjekjet e Biden për të ulur tensionet me Kinën po dështojnë.

“Është një fatkeqësi për administratën e Biden. Kjo tregon se ajo që ata po përpiqen, politikat e tyre nuk po funksionojnë fare, agresioni i Kinës vazhdon, “tha senatori Josh Hawley (R-Mo.). “Këtu ata po fluturojnë për në Kinë, ndoshta ndërsa flasim, për të shkuar në Pekin. Ndërkohë, Pekini në thelb po na jep gishtin e mesit”.

Hawley tha se kjo është një shenjë se Kongresi i ka keqvendosur prioritetet e tij duke mbështetur luftën e Ukrainës kundër Rusisë.

“Jam i sigurt se së shpejti do të votojmë për një tjetër paketë ndihme shtesë për Ukrainën. Ndërkohë, Kina është fjalë për fjalë në oborrin tonë tani, “tha Hawley. “Unë nuk e di se kur njerëzit në Kodër do të zgjohen për këtë, por ndoshta do të duhet rënia e Tajvanit, e cila jam i sigurt se do të jetë e ardhmja”.

Senatori Rick Scott (R-Fla.) kërkoi veprim të shpejtë të Kongresit kundër “kërcënimeve të rënda” të paraqitura nga një bazë e mundshme e spiunazhit kinez në Kubë. Udhëheqësi i shumicës në Senat, Chuck Schumer (D-N.Y.) duhet të “caktojë datat për konferencat e sigurisë dhe seancat publike në Senat” në lidhje me këto rreziqe, tha Scott në një deklaratë.

Vivek Ramaswamy, një kandidat republikan për president në vitin 2024, tha se lajmet janë “marrëzi”.

“Kërcënimi i vërtetë tani po na vështron në fytyrë, jo vetëm në hemisferën lindore, por tani në Perëndim. Kjo është një punë e madhe, – vazhdoi ai, – dhe kambanat e alarmit po bien.

Baza e vetme ushtarake e huaj zyrtare e Kinës është në Xhibuti. Por Pekini ka punuar për vite për të krijuar një prani më të fortë në hemisferën perëndimore.

Në mars, gjeneralja Laura Richardson, kreu i Komandës Jugore të SHBA-së, i tha Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Dhomës se Kina ishte në një “marshim të pamëshirshëm” për të zëvendësuar Shtetet e Bashkuara si fuqia kryesore rajonale. Vendi, për shembull, ka një stacion hapësinor të drejtuar nga ushtria në Argjentinë.

“Ky është një rrezik që nuk mund ta injorojmë”, tha Richardson në seancë.