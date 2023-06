Mjekët kritikojnë tenistin grek për përdorimin e melatoninës: Është e dëmshme për atletët

Deklarata e Stefanos Tsitsipas pas humbjes nga Carlos Alcarath në Roland Garros është bërë virale.









Tenisti grek tregoi se para kësaj loje dhe jo vetëm, ka marrë pilula melatonine për të fjetur para ndeshjes por nuk e kanë ndihmuar aspak.

Ai ka njoftuar se do t’i ndërpresë ato pasi të flinte në fushë në dy setet e para.

La melatonina, el mal sueño de Tsitsipas ante Alcaraz “No sé quién le pudo aconsejar eso” ✍ Por @Hurtado_Hurti

“Një gjë që do të shmang në të ardhmen janë pilulat e melatoninës dhe gjumi para ndeshjeve, sepse qartësisht nuk ndihmon. Ishte një orar i vështirë ditët e fundit. Kam luajtur natën vonë, ndoshta jo shumë vonë, por mjaftueshëm për të ngatërruar orarin tim. Gjumi është shumë i rëndësishëm dhe rikuperimi është gjëja më e rëndësishme kur luani slams. Unë kam bërë të njëjtin gabim në të kaluarën dhe kur luajta me Novak Djokoviç në Bercy një vit më parë, pata të njëjtin rezultat si dy setet e para sot. Mendoj se melatoninës i pëlqen 1 dhe 2!

Isha plotësisht jashtë dy grupet e para, në një farë kuptimi isha në gjumë. Shpresoj të mos ndodhë më, është keq. Nuk dua t’i heq asgjë Carlos, ai po luan shumë mirë. Ai e meritonte të fitonte, le të mos flasim për këtë. Thjesht jam i shokuar që kjo më ka ndikuar kaq shumë. Të ecim përpara”, tha Stefanos Tsitsipas.

Gazeta spanjolle Marca e shqyrtoi këtë çështje dhe zbuloi se melatonina nuk ndihmon me ekspertët që pyesin se kush e këshilloi atë ta bënte atë!

Doktoresha Elena Urestaratou, specialiste në Njësinë e Gjumit të Clínica Universidad de Navarra, shpjegon se melatonin “është hormoni që i tregon trurit se çfarë ore duhet të flejë dhe kur të ngrihet. Ju zgjoheni kur nuk ka melatonin në trupin tuaj. Pilula duhet të ishte marrë një natë më parë për të bërë një gjumë të mirë, jo disa orë para ndeshjes, jo në mëngjes ose pasdite. Gjëja kryesore është të flini një natë më parë. Nëse jo, trupi kalon në ‘modalitetin e gjumit’, gjatë ditës trupi mendon se është natë, je i rëndë, i përgjumur, gjysmë i kolapsuar dhe nuk performon mirë”.

Nga ana tjetër, neurologja Celia Garthia do të thotë: “Melatonin është një neurohormon që bën trurin tonë dhe prodhon gjumë”. Është plotësisht e dëmshme për sportin. Nuk e di kush mund ta prezantonte me Tsitsipas. Dhe nëse merret, gjithmonë natën, kurrë ditën. Nuk ka kuptim. Me të vërtetë ndihmon me vonesën e avionit, për shembull nëse një atlet po udhëton në Australi”.

Tsitsipas shpjegoi se ai nuk kishte pushuar mirë gjatë turneut, sepse ai luajti disa ndeshje gjatë natës. Doktoresha Elena Urestaratou gjithashtu shpjegoi “nëse një atlet ka pagjumësi, nuk do të jetë shumë efektive. Përveç kësaj, nëse zakonisht flini keq, rreziku i lëndimit rritet. Gjumi i mirë ndikon edhe në rikuperimin”.