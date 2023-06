“Ai është vasal i Vuçiç”/ Sali Berisha për tensionet në veri: Rama ishte iniciator i ndarjes së Kosovës

Në komunikimin për mediat në lidhje me situatën në veri të Kosovës, ish-kryeministri Sali Berisha ka akuzuar Edi Ramën si vasal të Aleksandar Vuçiç dhe iniciator për ndarjen e Kosovës.









Pjesë nga debati

Ai ishte iniciator i ndarjes së Kosovës të, Rama dhe Vuçiç, pasi ai është vasali i tij. Me këtë rast mund të them, nëse procesi i negociatave mes Kosovës dhe Serbisë ecin brenda dy viteve me një kurs të pandalshëm. Ajo është shndërruar në vegun e Penelopës. Unë kam mbështetur marrëveshjen e Shtëpisë së Bardhë, por kishte një titull të ndershëm, normalzim të marrëdhënive ekonomike, ta modelit Abraham. Për mua hedhja e saj poshtë ishte shumë e gabuar. 12 miliardë dollar do të investoheshin nga Durrësi në Beograd.

Erdhi plani franko-gjerman që e kam mbështetur. Marrëveshje e Ohrit e pafirmosur, Vuçiç e refuzoi. Të paktën klimën e ndryshoi. Gjithçka u rrokullis brenda 10 ditëve. Sa filloi të shkohet drejt një shtensionimi dhe zgjidhje, pse duhet të marrin pjesë edhe serbët në zgjedhje, Rama është në shërbim të hapur të Vuçiç dhe ndërhyn, kur ky është njeri i ndarjes së kufijve. E kam denoncuar me kohë. Ky në sintoni me Vuçiç synon ndarjen e Kosovës. Ajo është thjeshtë Rama që i ra maska. Pa që Kosova bëri reagimin e vetë në unison. Ky nga të gjithë kryeministrat e Kosovës, ai që e ka shpërfillur totalisht Ramën është Kurit. Atëherë çfarë roli do të lozësh ti. Ti je mik i Vuçiç, je skllav i tij. Ky përzihet në emër të Vuçiç dhe jo Kurtit.