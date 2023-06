Ilkai Gyndogan është shumë pranë kalimit te Barcelona.









Kjo është ajo që raporton “El Mundo Deportivo”, e cila thekson se mesfushori gjerman ka pranuar të firmosë për tre vite me klubin katalanas.

Gyndogan i dha fund aventurës me Mançester Sitin, teksa ditën e nesërme do të luajë ndeshjen e tij të fundit me “qytetarët” në finalen e madhe të Champions-it kundër Interit.

Për të ishte i interesuar dhe Arsenali, por duket se Barcelona ka marrë “pole postion”-in për 32-vjeçarin