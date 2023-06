EMRI/ I mori biznesmenit shqiptar 25 mijë euro, zbulohet skema e mashtrimit të nigerianit (DETAJE)

Një shtetas nigerian i identifikuar si Sebastian Negbenedor, dyshohet se mashtroi një biznesmen shqiptar dhe i mori shumën prej 25 mijë eurosh.









Hetimet për rastin nisën me 20 tetor 2020, pas kallëzimit të shtetasit me inicialet E.B, i cili iu tha hetuesve se prej 10 vitesh administron biznesin e vet në Sauk, që konsiston në import detergjentësh kryesisht nga shteti Italian.

Ai shpjegoi përpara tyre se për nevojat e biznesit përdorte një adresë emaili, dhe me anë të saj komunikonte me kompaninë me të cilën bashkëpunonte, në Bologna të Italisë. Biznesmeni shpjegoi se pasi pala italiane dërgonte mallin dërgonte transfertën bankare.

Në dosje hetimore, shpjegohet se me datën 7 shtator 2022, biznesmenit i ka mbërritur një email ku i kërkohej që shumën prej 25 mijë eurosh, ta dërgonte në llogarinë e kompanisë por tashmë jo në Itali, por në një llogari në Gjermani.

Ai e bëri menjëherë pagesën, por kuptoi se ishte mashtruar në momentin që u kontaktua nga kompania italiane, e cila i kërkon të bëjë pagesën.

/BW