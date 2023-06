Ishte dashuri me shikim të parë me Halandin? De Bryjn: Jo, jam mirë me gruan time…

Kevin De Bryjn ishte pjesë e konferencës për shtyp në prag të finales së Stambollit kundër Interit. Ai u pyet nëse ishte dashuri me shikim të parë me Haland, ndërkohë ylli belg u përgjigj me shaka që jo, pasi ishte i dashuruar me gruan e tij.









Dashuri me shikim të parë me Halandin?

“Jo, sigurisht që jo. Jam i lumtur me gruan time. Seriozisht, ndjesia që kemi në fushë është e vështirë për t’u shpjeguar. Disa herë unë e kuptoj se çfarë ai do dhe ai e kupton se çfarë unë dua. Ne lidhemi mirë dhe unë mund të them që e kemi ndihmuar ekipin deri tani. Shpresoj që ai të dijë se çfarë duhet bërë nesër”, tha ai mes të tjerash.

PANORAMASPORT.AL