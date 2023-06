TikTok/ Autorja qortoi lexuesin për komentin e saj dhe e pagoi shtrenjtë

BookTok (komuniteti TikTok i përqendruar në librin dhe letërsinë) ka ngjallur reagime të forta pasi një autore e re sulmoi një lexuese që “guxoi” t’i linte asaj një koment me 4 yje (në vend të 5) në Goodreads, duke rezultuar në









Sara Stusek, e cila punon në prodhimin e filmit, së fundmi bëri realitet ëndrrën e saj dhe publikoi librin e saj të parë me titull “Tre lumenj”, i cili është planifikuar të dalë në shtator. Është një roman autobiografik që synon të rinjtë dhe komploti i tij përmblidhet me këtë citim nga SparkPress: “Dy të panjohur e rrëmbejnë Stellën nga dhoma e saj në mes të natës dhe e çojnë në Tre Lumenjtë, një program trajtimi për adoleshentët e trazuar në shkretëtirën”.

Sipas asaj që vetë autorja ka ndarë në TikTok, libri ka shumë elementë autobiografikë, duke qenë se ajo vetë kishte përjetuar në adoleshencë një aventurë të ngjashme me atë të heroinës.

Telashet për Stusek filluan kur një nga VookTokers që ajo dërgoi librin e saj për ta lexuar përpara “premierës” së tij zyrtare, la një koment në platformën Goodreads që nuk e kënaqi autorin e tij, megjithëse ishte shumë pozitiv.

Në veçanti, Carly Kebartas, e cila punon në një shtëpi pleqsh në Massachusetts, SHBA, shkroi për “Three Rivers” se është “një libër i parë i mrekullueshëm” për Stusek, i cili i pëlqeu shumë, pavarësisht faktit se fundi i tyre “ishte i sjellshëm dhe e parashikueshme”. Recensioni Kebarta u shoqërua me një vlerësim shumë të mirë me 4 yje, gjë që e mërziti shumë autorin, i cili – me sa duket – priste vetëm 5-të.

“Unë kisha një mesatare të përsosur me 5 yje derisa u shfaq kjo. Ke shkruar “fundi është i parashikueshëm”. Kjo ka të bëjë me jetën time, jo ndonjë histori misteri vrasjeje. Ju shkruani se “përveç kësaj ishte e mrekullueshme”. Pse më dhatë 4 yje atëherë?’ Stusek shpërtheu në videon që ajo ngarkoi në TikTok për t’u ankuar. Megjithatë, plani i saj për të shprehur në BookTok për padrejtësinë që pësoi rezultoi mbrapsht, pasi shumica dërrmuese e BookTokers jo vetëm që u kthyen kundër saj, por edhe… ndërmorën veprime për ta ndëshkuar.

Duke iu përgjigjur videos së saj – e cila më vonë u hoq nga platforma për shkelje të rregullave – BookTokers e quajti sjelljen e Stusek si mosmirënjohëse dhe të papranueshme, duke thënë se ajo duhet të jetë mirënjohëse ndaj lexuesit të saj që gjeti kohë për të lexuar dhe rishikuar librin e saj, madje duke lënë një vlerësim shumë bujar. Paturpësia e saj për të ekspozuar Kebartas në internet, madje edhe zbulimi i identitetit të saj në TikTok nuk mund të kalonte pa u ndëshkuar dhe kështu qindra TikTokers nxituan në Goodreads për të lënë kritikat e tyre “të katapultuar” ekskluzivisht për… sjelljen e Stusek.

Përpara se platforma të vendoste përfundimisht të “mbyllte” recensionet, libri “Tre lumenj” kishte mbledhur mbi 500 komente me një yll të vetëm , duke tejkaluar mesataren sa vlerësimi i tij.

Stusek u përpoq të kundërsulmonte, duke akuzuar BookTokers për keqkuptim të shakasë së saj dhe reagim të tepruar. “Unë jam një komedian, ju padyshim nuk e keni lexuar librin tim”, tha ajo në një postim të mëvonshëm në platformë.

Por pasojat e sjelljes së autores së re nuk u kufizuan vetëm në reputacionin e keq që libri i saj fitoi para se të botohej. Siç raporton Daily Mail, shtëpia botuese që mori përsipër botimin e saj, SparkPress, njoftoi se po i jepte fund bashkëpunimit me Stusek “për një sërë arsyesh, duke përfshirë sulmet që ajo ndërmori kundër një lexuesi që shkroi një rishikim dhe të tjerë në internet”.