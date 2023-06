Trump akuzohet në hetimin federal të dokumenteve të klasifikuara

Ish-presidenti Donald Trump tha të enjten se ai është akuzuar për trajtimin e të dhënave të klasifikuara të sigurisë kombëtare, duke shkruar në mediat sociale se ai është thirrur në gjykatën federale të martën në Miami.









Prokurorët po e akuzojnë ish-presidentin me shtatë akuza penale, sipas një personi të njohur me aktakuzën, të cilit i është dhënë anonimiteti sepse nuk ishin të autorizuar të flasin publikisht.

Akuzat e sakta që prokurorët federalë kanë marrë kundër Trump nuk ishin menjëherë të qarta. Por një nga avokatët e Trump tregoi se një thirrje e lëshuar nga prokurorët renditi një dispozitë të Aktit të Spiunazhit dhe një statut federal që kriminalizon pengimin e një procedimi zyrtar.

Departamenti i Drejtësisë njoftoi avokatët e Trump të enjten se një juri e madhe kishte kthyer aktakuzën. Todd Blanche, një avokat të cilin Trump e ka ngarkuar të drejtojë mbrojtjen e tij, i telefonoi ish-presidentit për ta informuar për lajmin. Trump ka qëndruar kohët e fundit në klubin e tij të golfit në Bedminster, New Jersey.

Hetimi i dokumenteve është mbikëqyrur nga këshilltari special Jack Smith dhe duket se ishte afër fazës së akuzës ditët e fundit. Ekipi i Smith kohët e fundit i dërgoi Trumpit një letër të synuar dhe avokatët e Trump u takuan me zyrtarë të lartë të Departamentit të Drejtësisë në Uashington në atë që tani duket se ka qenë një përpjekje e pasuksesshme për të shmangur akuzat penale kundër ish-presidentit.

Një zëdhënës i Departamentit të Drejtësisë ia referoi pyetjet në lidhje me aktakuzën zëdhënësit të Smith, i cili nuk pranoi të komentonte të enjten në mbrëmje. Shtëpia e Bardhë gjithashtu refuzoi të komentojë.

Trump filloi menjëherë mbledhjen e fondeve për të hequr qafe lajmin, duke lëshuar një apel me email për donatorët nën titullin, edhe pse ai kritikoi akuzat dhe qortoi Departamentin e Drejtësisë.

“Kurrë nuk e kam menduar se ishte e mundur që një gjë e tillë t’i ndodhte një ish-presidenti të Shteteve të Bashkuara”, tha Trump në një deklaratë. “Unë jam një njeri i pafajshëm”.

Jim Trusty, një anëtar i ekipit ligjor të Trump, tha në një intervistë për CNN se, ndërsa ai nuk e kishte parë aktakuzën aktuale, thirrjet që Trump mori renditnin disa ligje sipas të cilave Trump ka të ngjarë të përballet me akuza. Ato përfshijnë Aktin e Spiunazhit, i cili ndalon mbajtjen e materialeve të klasifikuara, pengimin e një procedimi zyrtar – një akuzë e ngritur shpesh kundër atyre që ndërprenë Kongresin më 6 janar 2021 – dhe falsifikimin ose shkatërrimin e të dhënave në lidhje me një hetim federal. Trusty tha gjithashtu se kishte akuza për deklarata të rreme të listuara në thirrje, si dhe një akuzë për konspiracion.

Meqenëse Smith ka përdorur juri të mëdha në Florida dhe Uashington, DC ditët e fundit, është e paqartë nëse aktakuza që Trump zbuloi të enjten është grupi i vetëm i akuzave me të cilat do të përballet nga prokurori special në lidhje me hetimin e dokumenteve të klasifikuara.

Megjithatë, është një moment sa i mbushur aq edhe historik: akuzat e para federale kundër një ish-presidenti, i cili gjithashtu ndodh të jetë kryesuesi i Partisë Republikane për nominimin e vitit 2024. Akuzat ndezin atë që është e sigurt se do të jetë një periudhë e zgjatur dhe intensive e proceseve gjyqësore paragjyqësore që do të mbivendosen me garën e emërimit të GOP dhe do të nxisë votuesit republikanë të cilët deri më tani nuk kanë qenë të shqetësuar nga ngatërresat ligjore të Trump.

Trump, i cili tashmë po përballet me akuza për krime shtetërore në Manhatan në lidhje me pagesat e supozuara të parave të heshtura për një yll porno, tani është etiketuar me grupin e tij të dytë të akuzave penale, me më shumë potencialisht në pritje. Një prokuror qarku me bazë në Atlanta po përgatitet për të marrë një vendim akuzues në një hetim afatgjatë të përpjekjes së Trump për të përmbysur zgjedhjet e 2020-ës që në muajin e ardhshëm. Dhe Smith po heton në mënyrë të ngjashme Trump për përpjekjen e tij për të penguar transferimin e pushtetit te Joe Biden.

Trump ka shpenzuar muaj duke u akuzuar kundër Smith dhe hetuesve të tjerë, duke kërkuar t’i hedhin hetimet e tyre si një komplot të motivuar politikisht kundër tij – dhe ai kaloi ditët para aktakuzës së fundit duke sulmuar Departamentin e Drejtësisë duke bërë krahasime të rreme me trajtimin e informacionit të klasifikuar nga vetë Biden.

Hetimi i dokumenteve e ka origjinën në një mosmarrëveshje midis Trump dhe Arkivit Kombëtar, i cili filloi menjëherë pasi Trump la detyrën në janar 2021. Zyrtarët e arkivave, të cilët e kuptuan se Trump kishte mbajtur disa dokumente presidenciale, filluan t’i kërkonin atij t’i kthente të dhënat sepse ato ishin pronë të qeverisë federale.

Por Trump rezistoi, duke shkaktuar një raund të gjatë negociatash që zgjati deri në janar 2022, kur ai ra dakord të kthente 15 kuti me material në Arkiv. Pikërisht atëherë zyrtarët e Arkivave zbuluan disa dokumente që ishin shënuar të klasifikuara dhe njoftuan Departamentin e Drejtësisë.

Deri në prill 2022, DOJ lëshoi ​​një thirrje në zyrën e Trump për të gjitha dokumentet e mbetura të klasifikuara në pasurinë e tij Mar-a-LAgo. Ata gjithashtu thirrën për pamjet e mbikqyrjes nga pasuria e Trump në Mar-a-Lago, të cilën kompania e tij, Organizata Trump, e monitoroi nga distanca. Në fillim të qershorit 2022, zyrtarë të lartë të DD-së vizituan Mar-a-Lago për t’u takuar me avokatët e Trump, Evan Corcoran dhe Christina Bobb, të cilët dorëzuan një dosje tjetër të mbyllur që përmban të dhëna të klasifikuara. Dosja shoqëronte një letër të nënshkruar që siguronte DD se dosja përfaqësonte të gjithë materialin e mbetur të klasifikuar në pronën e Trump.

Por kjo doli të ishte e rreme. Në gusht, bazuar në provat se Trump nuk kishte dorëzuar plotësisht dokumente të klasifikuara shtesë, FBI bastisi pasurinë e Trump dhe gjeti kuti shtesë që përmbanin materiale shumë të klasifikuara të përziera me sendet personale të Trump dhe të dhëna të tjera jo të klasifikuara presidenciale.

Bastisja nxiti vëmendjen e publikut ndaj hetimit të dokumenteve dhe tërhoqi zemërimin e Trump në një mënyrë që nuk e kishte bërë më parë. Dy javë më vonë, ai paditi për të rimarrë pronën e tij, duke ndezur një luftë ligjore që do të vononte shkurtimisht hetimin e Departamentit të Drejtësisë. Kjo luftë zgjati në nëntor, kur Trump njoftoi ofertën e tij të fundit për Shtëpinë e Bardhë.

Ky njoftim shkaktoi gjithashtu vendimin e Prokurorit të Përgjithshëm Merrick Garland për të emëruar Smith si këshilltar special për të mbikëqyrur hetimin e dokumenteve dhe hetimin e gambit zgjedhor të Trump në vitin 2020. Garland tregoi se Smith, i cili u kthye në Shtetet e Bashkuara nga një detyrë si prokuror për krimet e luftës në Hagë, do të ruante ritmin e shpejtë të hetimeve, të cilat kishin vazhduar për muaj të tërë në kohën kur ai mbërriti.

Megjithëse hetimi zgjedhor tërhoqi dëshmitarë të profilit më të lartë, si ish-zëvendëspresidenti Mike Pence dhe figura të tjera të larta në Shtëpinë e Bardhë të Trump, hetimi i dokumenteve gjithmonë dukej i gatshëm të mbyllej i pari dhe Smith solli një rrjedhë të qëndrueshme dëshmitarësh – punonjës të pronave të Trump. këshilltarët dhe madje edhe Corcoran, avokati i Trump.

Për të siguruar dëshminë e Corcoran, Smith luftoi një betejë të fshehtë të jurisë së madhe që u vendos përfundimisht në favor të tij nga gjyqtari i Gjykatës së Qarkut të SHBA Beryl Howell, i cili vendosi që privilegji avokat-klient nuk zbatohej për dëshminë dhe dokumentet e Corcoran sepse ato me gjasë përfshinin prova të një krimi.

Edhe para se të merrte lajmin për aktakuzën të enjten, Trump u përpoq të mobilizonte aleatët e tij dhe përgatiti sulme ndaj Departamentit të Drejtësisë.

Ai foli më herët gjatë ditës me, mes njerëzve të tjerë, Rep. Elise Stefanik (R-N.Y.) për hetimet dhe mbikëqyrjen e GOP, sipas një personi të njohur me thirrjet, i cili nuk ishte i autorizuar të fliste publikisht për to. Pas rrëzimit të aktakuzës, Trump u bëri më shumë thirrje aleatëve si brenda ashtu edhe jashtë Kodrës për të diskutuar zhvillimet. Ekipi i tij politik ishte me të në klubin e tij të golfit në New Jersey.