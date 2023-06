Balina Bodinaku nuk heq dorë nga përplasja me Arbana Osmanin: Marrëdhënia jonë s’ishte aq e ngushtë, ndaj s’prisja ftesë në dasmën e saj

Balina Bodinaku i është rikthyer edhe njëherë përplasjes virtuale që pati me Arbana Osmanin. Ajo ka folur për deklaratën e moderatores në “Post Big Brother Vip”, e cila tha se në edicionin e shkuar ka pasur edhe opinionistë që kanë qenë fansa të banorëve, duke iu referuar komenteve të saj ndaj Donaldit.









E ftuar në emisionin “N’kafe”, Balina u shpreh e habitur për këtë përcaktim, duke kujtuar vetë deklaratat e Arbanës, e cila është shprehur më herët se opinionistët kanë mendimin e tyre.

“Çdo me thënë të jesh fanse kur në studio gjithmonë thuhej që opinionistët kanë një mendim të tyre dhe nuk janë gjyqtar”, është shprehur.

Më pas, pyetur nga Isli nëse Arbana e ka ftuar apo jo në dasmë, Balina u shpreh se nuk priste një ftesë, por i uroj më të mirat, që çdo gjë të shkojë ashtu sikurse ajo ka ndërruar.

“Jo dhe nuk e prisja një ftesë sepse nuk kemi pasur atë marrëdhënie aq të ngushtë, por i uroj më të mirat. Uroj që dasma të shkojë ashtu si ajo e ka ëndërruar”, është shprehur Balina.

Që pas përfundimit të “Big Brother”, dhe fjalisë së famshme nga Arbana, Balina vijon të reagojë në lidhje me atë çfarë u tha në “Post Big Brother”. Në reagimin e saj të parë, duket se Balina e ka marrë me sportivitet, por gjithsesi nuk i ka kursyer kunjat për moderatoren.

“Në lidhje me komentin e Arbanës, unë personalisht e kam të vështirë ta marr seriozisht, pasi ka qenë vetë Arbana ajo që më ka ftuar për të qenë sërish pjesë e “BBV 2”, si opinioniste. Kështu që në rrethana të tjera, mbrëmë do më kishte pasur në studio. Kështu që qetësohuni, them se ka qenë shaka”, shprehet Balina.

“Fanse është zgjedhje. Kompleksi është vuajtje”, shkruan në një tjetër postim ish-opninionistja. Megjithatë, Balina shpesh ka reaguar për këtë deklaratë, duke vendosur ta çojë deri në fund “sherrin” virtual me Arbanën.

“Kanë qenë dy reagime, nuk e kam parë vetë ‘live’, por kontaktin e parë e pata me furinë e mesazheve në ‘Instagram’ që më erdhën. Nuk është e bukur dhe nuk është korrekte të diskutosh dhe të flasësh në kontekst negativ për një person që nuk ndodhet aty. Për më tepër jashtë kontekstit sepse je me personazhe të tjerë dhe në kohë tjetër. Megjithatë kur e pashë më ftohtë më mbrapa mendova që ka një gjë që nuk shkon dhe e gjykova si një shkarje e situatës nga ana e Arbanës duke qenë se herën e fundit që kisha folur me të ishte për të më ftuar pikërisht si një opinioniste në BBV.

A afeksionohesh? Afeksionohesh me të gjithë praktikisht. Mua edhe tani më merr malli për personazhet e BBV1. Për sa kohë është opinioni im, nuk ekziston objektiviteti. Kur ti mban një opinion realisht nuk ndahesh dot nga ajo që ti je nga parimet, nga vlerat, nga ato që ti beson nga mënyra se si e sheh botën, nga ndjeshmëria jote, nga qasja që ke për fenomenet e ndryshme kështu që nuk e filtron dot opinionin tënd nga ajo që ti je. Në këtë kuptim opinioni i gjithkujt është subjektiv nuk ka një opinion objektiv dhe të gjithë shprehin atë që janë. Unë nuk e kuptoj fjalën fanse në këtë rast. Nuk ka sens”, u shpreh opinionistja e “Big Brother VIP 1”.