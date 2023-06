EMRI/ Kërcënoi me armë xhaxhain e tij pas sherrit për pronën, arrestohet 29-vjeçari

Një konflikt familjar ka ndodhur në Shkodër, ku 29-vjeçari Elvis Kosuri ka kërcënuar me armë zjarri, pushkë xhaxhain e tij.









Mësohet se i riu për motive pronësie ka kërcënuar xhaxhain e tij, 64-vjeçari me iniciale Z.K., por fatmirësisht nuk ka të lënduar.

Në banesë, të riut i janë gjetur dhe sekuestruar arma e zjarrit pushkë, disa fishekë luftarak dhe një sasi lënde kanabisi.

Njoftimi i policisë:

Shkodër/Parandalohet përshkallëzimi i mëtejshëm i një konflikti me armë zjarri, në familje.

Kanosi me armë zjarri pushkë, xhaxhanë e tij, për motive pronësie, kapet dhe arrestohet 29-vjeçari. Sekuestrohen arma me të cilën u krye kanosja, fishekë luftarak dhe një sasi lënde narkotike cannabis sativa që u gjetën në banesën e të arrestuarit. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër, menjëherë pas marrjes së njoftimit se një konflikt ndërmjet disa familjarëve mund të përshkallëzohej deri në përdorimin e armës së zjarrit, kanë organizuar punën dhe kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, me qëllim neutralizimin e këtij konflikti.

Si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme në vendin e ngjarjes, u kap dhe u arrestua në flagrancë shtetasi E. K., 29 vjeç, banues në fshatin Gimaj, pasi dyshohet se pas një konflikti për motive pronësie, ka kanosur me armë zjarri pushkë, xhaxhanë e tij, shtetasin Z. K., 64 vjeç, banues në fshatin Ndërlisaj, Shkodër.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan arma e zjarrit pushkë, disa fishekë luftarak dhe një sasi lënde e dyshuar narkotike cannabis sativa që u gjetën në banesën e 29-vjeçarit.

Materialet proceduriale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme.