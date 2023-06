Është koha për një altrenativë të re!

Sikundër Lulzim Basha nuk do mundet asnjëhërë të bëhët Kryeministër, pasi nuk frymëzon. Mundësia e tij e fundit ishte 2021, kur pranë kishte edhe Sali Berishën. Të dy bashkë se mundën Edi Ramën dhe veç e veç as diskutohet.

Teksa opozita thellon akoma krizën mes veti, e ardhmja e Shqipërisë është në rrezik. Ikjet vazhdojnë. Profesionistë si mjekë, infermierë, ekonomistë, kuzhinerë, etj, po ikin. Kjo pasi opozita nuk është alternativë e besueshme dhe frymëzuese për të qeverisur. Sepse opozita shqiptare është duke u marrë me hallet e veta, është duke harxhuar energji me sulme ndaj vetes, teksa qeveria Rama po mbytet në korrupsion, në çdo nivel të qeverisjes.

Askush nuk merret se çfarë po ndodh me studentët, askush nuk merret me çfarë po ndodh me spitalet, askush nuk merret të kuptojë se çfarë po ndodh me familjet në nevojë. Kontakti me njerëzit ka humbur prej problemeve të brendshme.