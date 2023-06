FOTO/ Nuk kishte si mungonte, edhe Ivana shfaqet në Stamboll për finalen

Bukuroshja kroate, Ivana Knoll, është kthyer në një pjesëmarrëse të rregullt në aktivitetet sportive që kur ajo filloi të shfaqej në stadiumet e Katarit gjatë Botërorit 2022.

Gara automobilizmi, tenis, NBA dhe shumë aktivitete të tjera sportive kanë parë bukuroshen kroate mes spektatorëve. Por padyshim për të futbolli mbetet numri një dhe kështu ajo nuk mund të mungonte as në finalen e Ligës së Kampioneve.

Teksa kishte ndezur fansat me postimet e saj që dy ditë më parë në Stamboll, sot Ivana është shfaqur si gjithmonë me veshjet provokuese në stadium. Përveç fotove për rrjetet sociale, ajo sigurisht ka bërë të shumta edhe me tifozët e pranishëm në tribuna.