Kritikohet për dhëmbët, Arbana Osmani merr vendimin e papritur, ja çfarë bëri ajo

Moderatorja e njohur, Arbana Osmani është një ndër femrat më të komentuara të showbizit shqiptar.









Thjeshtësia që ajo ka është një ndër veçoritë që e dentifikojnë atë nga vajzat e tjera të botës së medias.

Megjithëse është pjesë e botës së televizionit, ajo shpesh herë ka treguar se nuk ka bërë asnjë ndonjë ndërhyrje plastike.

Pavarësisht se moderatorja është shumë e angazhuar me punë, ajo nuk i len pas dore as fansat ku shpesh herë ndan me ta momente nga përditshmëria e saj.

Ditën e sotme ajo ka postuar në Instagram një foto duke buzëqeshur, ndërsa një ndjekëse e ka kritikuar atë për dhëmbët e saj pak të çrregullt.

Arbana e ka postuar në InstaStory mesazhin e fanses, ndërsa gjithashtu ka bërë një kuiz duke i pyetur ndjekësat e saj a duhet që ti rregullojë dhëmbët apo jo.

Megjithatë moderatorja ka vendosur që të ndjekë mendimin e fansave, duke mos i ndryshuar dhëmbët.