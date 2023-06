“Nuk kam kohë të pi kafe me nënë time, jo më të kem kohë me pi me të”/ Luizi flet për marrëdhënien e tij me Efin

Dyshja Efi Dhedhes dhe Luiz Ejlli ishin nga personazhet më përfolura të këtij edicioni të BBV, ku fillimisht miq dhe më pas rivalë, të cilat ndikuan në raportin e tyre jashtë shtëpisë.









I ftuar si opinionist i emisionit Për’Puthen, Luizi foli edhe për marrëdhënien e tij me Efin.

Edhe pse dyshja i rregulloi marrëdhënien para se të dilnin nga formati, ish-banorët e BBVIP nuk janë parë bashkë publikisht edhe pse publiku është bërë kurioz për këtë fat.

I pyetur për raportin aktual të tyre dhe nëse janë takuar Luizi tha se nuk ka pasur kohë ta takojë.

“Mirë i kam marrëdhëniet. Nuk kam kohë të pi kafe me nënë time, jo më të kem kohë me pi me Efin. Do e pi, me qumësht të ftohtë ajo, makiato unë si gjithmonë”, tha këngëtari.