Test / Gjeni numrin që mungon për të vërtetuar kapacitetin tuaj intelektual

Nëse i doni numrat, matematikën dhe sfidat, kjo enigmë është padyshim për ju. Është një mundësi e shkëlqyer për t’u argëtuar dhe për të treguar fuqinë tuaj të trurit në të njëjtën kohë. Ndaj mos hezitoni asnjë moment! Provoni veten në këtë sfidë matematikore.









Cilat janë udhëzimet për të plotësuar këtë enigmë?

Për këtë enigmë matematikore, do t’ju duhet të kërkoni këmbënguljen tuaj dhe të gjitha njohuritë tuaja matematikore.

Do t’ju prezantojmë me grupe të ndryshme numrash. Megjithatë, njërit prej grupeve do t’i mungojë një numër.

Siç mund ta imagjinoni, roli juaj është të gjeni atë që mungon. Duhet theksuar se ka një logjikë të caktuar, një arsyetim, pas grupeve të shifrave dhe numrave që ju paraqesim.

Për të pasur sukses, do t’ju duhet të gjeni këtë arsyetim në mënyrë që ta zbatoni atë në grupin e fundit. Mundohuni të gjeni të përbashkëtat midis grupeve tashmë të kompletuara dhe mbi të gjitha provoni sa më shumë metoda që ju nevojiten. Mos u dorëzoni derisa të gjeni një përgjigje të kënaqshme.

Çfarë kuptimi ka të përpiqesh të zgjidhësh një enigmë matematikore?

Është e rëndësishme të dini se gjëegjëzat dhe lojërat e trurit janë të shkëlqyera për trurin. Ato ndihmojnë në uljen e niveleve të stresit dhe shmangin rrezikun e sëmundjeve që lidhen me humbjen e kujtesës. Ato mund të përdoren gjithashtu si ushtrime intelektuale për të ndihmuar në zhvillimin e arsyetimit dhe logjikës.

Për më tepër, enigmat e këtij lloji janë të dobishme për mprehjen e mendjes analitike, reduktimin e problemeve të përqendrimit dhe optimizimin e performancës intelektuale. Plus, ato mund të gjenden pothuajse kudo në internet. Kjo do të thotë që ju mund të praktikoni kudo, në çdo kohë, pa asnjë problem.

A keni mundur të gjeni përgjigjen e duhur?

Numri që mungonte ishte 27. Urime të gjithëve që e zgjidhën këtë enigmë. Inteligjenca dhe aftësitë tuaja analitike janë vërtet mbresëlënëse.

Për ata që nuk arritën ta zgjidhnin, mos u shqetësoni, do t’ju shpjegojmë gjithçka. Për të zgjidhur enigmën, grupet duhej të merreshin një nga një.

Më pas duhej të shumëzoje dy numrat e sipërm dhe më pas të shumëzoje numrat e poshtëm. Numri në qendër është thjesht shuma e numrave të fituar nga dy shumëzimet.

Pra, për të gjetur numrin që mungon, duhej zbatuar e njëjta metodë. Për t’ju ndihmuar të kuptoni, këtu është zgjidhja në foto.