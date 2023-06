VIDEO/ Organizim për notën 10, tifozët shqiptarë të Interit elektrizojnë Stambollin

Nuk mund të mungojnë tifozët shqiptarë në finalen e madhe të Ligës së Kampioneve mes Interit dhe Mançester Sitit.









Tifogrupi Inter Club Albania, ka organizuar një udhëtim drejt Stambollit duke u dhënë mundësinë dhjetra të rinjve e të rejave për ta ndjekur finalen nga stadiumi.

Këtij organizimi do i bashkohen edhe tifozë të tjerë shqiptarë, që kanë udhëtuar privatisht nga vende të ndryshe të Europës dhe behet me dije se do të jenë afro 200 tifozë shqiptarë që do të përkrahin skuadrën zikaltër në ndeshjen më të rëndësishme të sezonit.

PANORAMASPORT.AL