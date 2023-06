70 vitet e Pierce Brosnan, Bond me një jetë tragjedish, jeta e të cilit ndryshoi brenda një ‘kostumi’

Përkthyesi irlandez pati një fëmijëri të pakënaqur, larg nënës së tij dhe me një baba që i mungonte. Pavarësisht sukseseve të tij, biografia e tij është shënuar nga një sërë fatkeqësish: vdekja e gruas së tij të parë, në 1991 dhe e vajzës së tij, në 2013.









Mjaftoi që Pierce Brosnan (Drogheda, Irlandë) të vishte një kostum të mirë për të marrë rolin e parë që do ta bënte të famshëm. Vitet tetëdhjetë sapo kishin filluar dhe ai dhe gruaja e tij e parë, aktorja australiane Cassandra Harris, morën një hipotekë të dytë në shtëpinë e tyre në Wimbledon, Londër, për të provuar fatin e tyre në Los Angeles, Kaliforni. Në vitin e tij të martesës, 1980, Brosnan kishte bërë debutimin e tij në film me një rol të paidentifikuar në The Long Good Friday, duke luajtur irlandezin numër 1, një vrasës i IRA-s që i drejtoi armën Bob Hoskins. Një vit më vonë, ai kishte marrë rolin kryesor në The Manions of America, një mini-serial për dramën e imigrimit irlandez gjatë zisë së madhe të bukës. Me atë rezyme ata mbollën në qytetin e yjeve dhe Brosnan mori me qira një AMC Pacer të vjetër jeshile lime, për 50 dollarë në javë, për të shkuar në audicionin e tij të parë. Rrugës, makina u prish. Brosnan eci poshtë kodrave të Laurel Canyon, një lagje idilike e Los Anxhelosit me kabina me pemë, vetëm pesë minuta nga Hollivudi, në vendin e hedhjes. Ai erdhi dhe mori pjesën. Kostumi ishte gjithçka.

Nuk bëhej fjalë për James Bondin, personazhin që do ta shoqëronte pasardhësit, por për serialin televiziv Remington Steele, ku ai luante një aventurier të ri që punonte për një agjenci të veçantë detektivësh dhe kjo e bëri atë një yll brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara, ku seriali arriti sukses të madh. Tani është e pashmangshme të shohim imazhet promovuese të këtij trillimi, në të cilin Brosnan shfaqet i veshur me një smoking të zi të stolisur me një kravatë, dhe të mos shohësh në to kujtimet e 007-ës së përjetshme, megjithëse kaluan 13 vite mes një roli dhe një tjetri. Në atë kohë i vdiq edhe gruaja dhe nëna e tre fëmijëve, gruaja me të cilën u transferua në Hollywood dhe që e prezantoi me producentin e filmave që do ta bënin ikonë. Ndryshe nga agjenti sekret i pabindur dhe ajo që mund të sugjerojë imazhi i tij i mëvonshëm i një zemërthyesi të vjetër të Hollivudit, Brosnan është një njeri familjar, me marrëdhënie të qëndrueshme dhe që preferon qetësinë në qendër të vëmendjes.

I lindur në Drogheda, një nga qytetet më të vjetra në Irlandë, ai nuk pati një fëmijëri të lumtur. “Fëmijëria ime ka qenë shumë e vetmuar”, zbuloi aktori në një intervistë në vitin 1997. Brosnan ishte fëmija i vetëm i May Smith, me profesion infermiere, dhe Thomas Brosnan, marangoz: “Unë u rrita në një qytet shumë të vogël në jug të Irlandës. Unë kurrë nuk e kam takuar babanë tim. Ai u largua kur unë isha foshnjë dhe unë mbeta në kujdesin e nënës sime dhe gjyshërve të mi. Nëna ime ishte shumë e guximshme. Ajo ndërmori hapa të guximshëm për t’u larguar dhe për t’u bërë infermiere në Angli. Në thelb, ajo donte një jetë më të mirë për mua dhe atë. Ai vinte në shtëpi një herë, dy herë në vit”. Për rrjedhojë, ai u la nën kujdesin e gjyshërve të tij. Kur ata vdiqën dhe të afërmit e tij nuk mund të kujdeseshin për të, ai jetoi për një kohë në një pension të drejtuar nga një grua e quajtur Eileen. “Ai kishte një pension në një zonë të varfër të qytetit. Ajo kishte fëmijët e saj dhe unë u ngjita lart me qiramarrësit, të gjithë burra të rritur që punonin. Njëri punonte në mulli. Njëri punonte në një bankë. Të tre të ftuarit qëndruan në një dhomë të gjatë me krevate hekuri dhe dyshekë të vjetër. Në fund të dhomës ishte krevati im i vogël, me një perde rreth tij, që të mos hynte drita kur të vinin të rriturit”, ka rrëfyer ai për gazetën.

Në vitin 1964, në moshën 11-vjeçare, ai u transferua në kryeqytetin britanik për të jetuar me nënën e saj dhe bashkëshortin e saj të ri, William Carmichael. “Takimi me nënën time ishte shumë i gëzueshëm. Më në fund pata një nënë”, do të thoshte vite më vonë. Ai do të përfundonte duke e konsideruar njerkun e tij si figurën e vërtetë të babait të tij. Ishte pikërisht ai që po atë vit e çoi në kinema për të parë filmin e tij të parë për Bond, Goldfinger, ku luante Sean Connery. “Nuk mund të flas për atë që ka bërë babai, sepse ai nuk ka bërë asgjë. Unë kam një baba të madh. Njerku im”, do të rrëfente përkthyesi. I quajtur “Irlandezi” nga shokët e tij të shkollës, Brosnan shpejt u interesua për botën e arteve. Ai la shkollën e mesme në moshën 16-vjeçare për të studiuar Ilustrim në shkollën prestigjioze Saint Martins dhe, më vonë, ai studioi tre vjet aktrim në Drama Center në Londër, që ndodhet në King’s Cross, dhe që ka parë fytyra të njohura si Colin Firth, Michael Fassbender ose Emilia Clarke.

Në vitet shtatëdhjetë Brosnan u takua me Cassandra Harris. “Para se ta kuptonim, ne ishim tashmë të dashuruar”, ka rrëfyer aktori. Harris ishte australiane dhe u zhvendos në Londër përgjithmonë në fillim të marrëdhënies së tyre. Ajo nuk mbërriti vetëm, por kishte dy fëmijë, Charlotte dhe Christopher, të cilët Brosnan nuk hezitoi t’i adoptonte: “Ndjeva se gjithçka ishte në rregull. Nuk u ndjeva si baba, nuk isha baba, isha thjesht Pierce. Dhe pastaj u bëra Daddy Pierce. Dhe më vonë babai”. Ndoshta për shkak të ashpërsisë së fëmijërisë së tij, përkthyesi nuk e fshehu kurrë qëllimin e tij për të krijuar një familje të madhe dhe për të qenë një baba i pranishëm për të gjithë fëmijët e tij. “Dua që fëmijët e mi të kenë shumë dashuri në jetën e tyre, veçanërisht kur janë fëmijë. Unë dua që ata të dinë kuptimin e vërtetë të dashurisë”, tha ai një herë. Brosnan dhe Harris u martuan në vitin 1977. Në vitin 1981, Harris u bë një vajzë Bond në filmin For Your Eyes Only, me rolin kryesor Roger Moore. Ishte falë këtij roli që Brosnan u takua me Albert R. Broccoli, producentin e sagës. Në vitin 1983, lindi fëmija i tretë i çiftit, Sean Brosnan, fëmija i parë biologjik i aktorit. Në vitin 1987, ndërsa Brosnan po xhironte një film në Indi, Cassandra u sëmur rëndë. Pak kohë më vonë ajo u diagnostikua me kancer në vezore. Vdiq në vitin 1991, në moshën 43-vjeçare. Brosnan mbeti i ve dhe në krye të tre fëmijëve të tij. “Ishte dhe është një humbje e tmerrshme”, ka rrëfyer aktori. “Si vazhdoni më pas? Ngadalë. Shumë, shumë, shumë ngadalë. Dhemb. Dhe ju duhet të uleni dhe të duroni. Nuk po ikën”.

Në vitin 1994 jeta e tij do të merrte një kthesë të madhe. Brosnan u shpall si James Bond-i i ardhshëm pas Timothy Dalton, i cili luajti vetëm agjentin e MI6 në dy filma. Thashethemet se ai do të ishte 007-i i ardhshëm kishin qarkulluar brenda industrisë për disa vite, që kur gruaja e tij e ndjerë luante një vajzë Bond dhe që kur Remington Steele u anulua në 1986. Çuditërisht, ishin ato thashetheme që e bënë publikun të interesohej sërish për serialin, i cili u rinovua dhe të cilit Brosnan iu desh të kthehej me kontratë. Dy filma më vonë, ai më në fund u konfirmua në rol. Ai ishte James Bond-i i pestë në histori dhe luajti personazhin për katër filma.

Në të njëjtin vit, Brosnan u takua gjithashtu me gazetaren Keely Shаye Smith ndërsa të dy ishin me pushime në Meksikë dhe filluan një lidhje. “Kam gjetur një grua të mahnitshme në Keely Shaye. As duke mos kërkuar një milion herë do të gjeja një person kaq të mirë”, do të rrëfente aktori për revistën People. Në vitin 1997, lindi fëmija i tyre i parë së bashku, Dylan. Në vitin 2001 ata u martuan në Irlandë dhe po atë vit ata mirëpritën një fëmijë tjetër, Parisin. Së bashku ata përbëjnë një nga çiftet më solide në Hollywood, në një lidhje që zgjat 29 vjet. Brosnan i referohet gruas së tij si “Ylli i tij i Veriut”. Sekretin e martesës së tij, ai e ka treguar për Peoplese bëhet fjalë për “të punuarit çdo ditë, zgjidhjen e problemeve të vogla, dashurinë dhe pëlqimin e njëri-tjetrit”. Por në vitin 2003, një tjetër fatkeqësi do të shpërthejë në jetën e Brosnan: vajza e tij, Charlotte, vdiq nga i njëjti lloj kanceri që kishte nëna e saj.

Shtatëdhjetë vjet mund të shkojnë shumë. Në rastin e Brosnan, për shumë jetë. Aktualisht, ai i kalon ditët me gruan e tij në Hawaii. Aktori ka treguar në intervista të ndryshme se i është rikthyer pasionit të tij të parë, pikturës, së cilës ia kushton pjesën më të madhe të kohës dhe së cilës tashmë ka pasur një ekspozitë. Përveç katër fëmijëve, ai ka edhe katër nipër e mbesa. Si çdo gjysh që e respekton veten, ai ndan foto të tyre në Instagram. Hera e fundit që ajo veshi një kostum ishte në diplomimin e djalit të saj në fillim të këtij maji. Tani ai preferon të veshë bluza të zeza pambuku.

El Pais-Përshtati: Gazeta Shqiptare