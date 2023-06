Air Defender 2023/ Autoriteti i Aviacionit Civil: Priten vonesa dhe anulime fluturimesh

Aleanca ushtarake e NATO-s do të zhvillojë në Europë “Air Defender 23”.Manovrat ajrore do të zhvillohen gjatë periudhës 12-23 Qershor ndërsa disa zona fluturimi do të mbyllen përkohësisht për trafikun ajror civil. Autoriteti i Aviacionit Shqiptar bën me dije se për shkak të këtij aktiviteti priten vonesa dhe anulime fluturimesh.









Institucionet e linjës si Eurocontrol, Autoritetet e Aviacionit Civil, Albcontrol dhe Aeroporti Tirana International po punojnë intensivisht për minimizimin e këtij impakti.

Stërvitja e NATOS “Air Defender 23” përfshin 25 Shtete mbi 10 mijë trupa dhe 220 avionë.

Kjo është stërvitja më e madhe e këtij lloji që nga krijimi i aleancës ushtarake në vitin 1949 dhe synon të tregojë forcën që ajo ka.