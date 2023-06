“Burri im shikon filma seksi ndërsa ne bëjmë dashuri, ndihem e padobishme”, ja përgjigja e ekspertit

Është normale që çdo marrëdhënie, veçanërisht nëse ekziston prej shumë vitesh, të kalojë vështirësi, periudha pa emocione të qëndrueshme apo edhe momente tensioni të mëdha. Është gjithashtu normale që interesi i dashurisë të zbehet mes partnerëve me kalimin e kohës. Mirëpo, sa normale është, ndërkohë që interesi seksual nuk është ulur, që njëri nga dy partnerët të dëshirojë të shikojë pornografi gjatë seksit?









Ky problem specifik ka të bëjë me një grua, e cila ka kërkuar këshillën e ekspertit. Pamela Stephenson Connolly, një psikoterapiste e specializuar në mosfunksionimin seksual u përgjigj.

“Unë dhe bashkëshorti im jemi të martuar prej 31 vitesh. Ne kemi një jetë seksuale aktive (katër deri në pesë herë në javë), por ndjej pakënaqësi serioze ndaj tij. Për të qenë e sinqertë, ndonjëherë e urrej atë. Duket se ai nuk arrin një orgazëm përmes seksit vaginal dhe përfundon vetëm duke parë pornografi gjatë aktit, gjë që mua nuk më pëlqen. Nuk ka rëndësi se sa shumë flasim për këtë apo unë shpjegoj se sa shumë më dhemb, ai thjesht vazhdon ta bëjë gjithsesi. Ndihem e padobishme dhe jo më tërheqëse. JO, nuk kam “hequr dorë” nga vetja, nëse kjo është ajo që po pyesni. Unë nuk jam refuzuese. Unë jam shumë e nxehtë për 51 vjeçe! Çfarë nuk shkon me mua apo atë?’

Përgjigja nga psikoterapisti

“Unë e kuptoj që ngërçi që po përjetoni me burrin tuaj nuk kufizohet vetëm në situata seksuale. Komunikimi është bërë i vështirë dhe ju jeni përfshirë në një luftë për pushtet me njëri-tjetrin. Është e kuptueshme të ndihesh e zemëruar dhe të kesh shumë pakënaqësi ndaj tij – gjë që në vetvete do të zvogëlojë dëshirën tënde për të. Vetëvlerësimi juaj gjithashtu vuan, pasi askujt nuk i pëlqen të injorohet. Kështu që unë mendoj se këshillimi i çifteve me një terapist të mirë do të jetë shansi juaj më i mirë për të ndihmuar marrëdhënien tuaj. Ju mund të tundoheni t’i jepni atij një ultimatum për ta bërë të ditur se jeni serioz në lidhje me marrjen e ndihmës si e vetmja mënyrë për të shpëtuar martesën tuaj. Por sigurohuni që të jeni gati për të dyja pasojat e këtij akti. Meqenëse nuk e njohim anën e tij, ai mund të pranojë ose jo propozimin tuaj.