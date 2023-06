Horoskopi për ditën e sotme, 11 qershor 2023

DASHI









Përpiquni të jeni pranë njerëzve të rëndësishëm në jetën tuaj, ndani kohë cilësore për dashurinë dhe familjen. Ju nuk mund të mendoni vetëm për karrierën tuaj, dashuritë janë gjithashtu të rëndësishme. Surpriza të këndshme vijnë në punë.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 11 qershor 2023), hëna nuk është vërtet në favorin tuaj, ndaj kini kujdes nga disa shqetësime në çift. Në punë, qëndroni të qetë. Rrezikoni të thoni disa fjalë më shumë dhe të bëni dëm, prandaj numëroni deri në dhjetë përpara se të hapni gojën.

BINJAKËT

Ka ardhur koha për të bërë të qartë se çfarë nuk funksionon në dashuri. Në punë ka disa gracka por së shpejti do të arrini të rikuperoheni. Pak diplomaci shtesë do t’ju ndihmojë të gjeni rrugën e duhur.

GAFORRJA

Nëse ka diçka që ju bën të pakënaqur në dashuri, është dita e duhur për ta diskutuar. Në punë, largoni negativitetin dhe këdo që e sjell atë në jetën tuaj. Vetëm në këtë mënyrë do të mund të arrini gjëra të mëdha dhe të korrigjoni gabimet e së kaluarës.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 11 qershor 2023), më në fund do të mund të shijoni pak relaksim me të dashurin tuaj. Në punë keni grumbulluar shumë stres por shumë shpejt do të korrni frytet e angazhimit tuaj.

VIRGJËRESHA

Kjo ditë është ideale për të folur për dashurinë dhe për të zgjidhur disa çështje të vjetra. Në punë keni nevojë për më shumë përpjekje. Jeni duke dhënë më të mirën tuaj, por nuk mjafton gjithmonë, ndonjëherë duhet të insistoni më shumë nëse doni të merrni kënaqësi të mirë.

PESHORJA

Në periudhën e fundit gjëja që ju ka munguar më shumë në dashuri ka qenë qetësia shpirtërore, por së shpejti do të mund të gjeni sërish pak qetësi. Në punë mundohuni të përmirësoni dialogun me shefin.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 11 qershor 2023), dashuria po përmirësohet, edhe nëse në dukje gjithçka duket e vështirë. Në punë, besoni gjithmonë instinkteve tuaja dhe nuk do të gaboni kurrë.

SHIGJETARI

Ka ardhur koha të shijoni pak qetësi në dashuri dhe në punë fillon një fazë e mirë rikuperimi. Vera është pranë nesh dhe do t’ju lejojë të rikuperoni energjitë dhe përpjekjet tuaja, por gjithashtu të filloni të planifikoni për vjeshtën e ardhshme. Angazhime do të ketë.

BRICJAPI

Kini më shumë besim tek vetja dhe do të shihni që edhe të tjerët do ta vënë re dhe do ju vlerësojnë më shumë si në punë ashtu edhe në dashuri. Me pak fjalë, duhet ta doni veten dhe të besoni më shumë në aftësitë tuaja, vetëm në këtë mënyrë do ta bëjnë edhe ata që ju rrethojnë.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 11 qershor 2023), talenti juaj është të gjeni gjithmonë anën pozitive të gjërave dhe është një atu për të luajtur si në dashuri ashtu edhe në punë.

PESHQIT

Më në fund keni gjetur shumë energji dhe vendosmëri. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë. Përfitoni nga kjo periudhë e lumtur për të marrë gjithçka që dëshironi. Askush nuk do t’iu vendosë pengesa në rrugë.