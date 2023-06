Konfirmuar nga SHBA-ja, Kina me një bazë spiunazhi në Kubë që prej 2019

Kina ka operuar një bazë spiunazhi në Kubë që të paktën që nga viti 2019, pjesë e një përpjekjeje globale të Pekinit për të përmirësuar aftësitë e tij për mbledhjen e inteligjencës, sipas një zyrtari të administratës Biden.









Zyrtari, i cili nuk ishte i autorizuar të komentonte publikisht dhe foli në kushte anonimiteti, tha se komuniteti i inteligjencës amerikane ka qenë në dijeni të spiunimit të Kinës nga Kuba dhe një përpjekje më të madhe për të ngritur operacione të mbledhjes së inteligjencës në mbarë globin për disa kohë.

Administrata Biden ka shtuar përpjekjet për të penguar shtytjen kineze për të zgjeruar operacionet e saj të spiunazhit dhe beson se ka bërë njëfarë përparimi përmes diplomacisë dhe veprimeve të tjera të paspecifikuara, sipas zyrtarit, i cili ishte i njohur me inteligjencën amerikane për këtë çështje.

Ekzistenca e bazës kineze të spiunazhit u konfirmua pasi Wall Street Journal raportoi të enjten se Kina dhe Kuba kishin arritur një marrëveshje në parim për të ndërtuar një stacion elektronik përgjimi në ishull. Gazeta raportoi se Kina planifikoi t’i paguante Kubës me para të gatshme miliarda dollarë si pjesë e negociatave.

Shtëpia e Bardhë e quajti raportin të pasaktë.

“Unë e kam parë atë raport të shtypit, nuk është i saktë,” tha zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, në një intervistë për MSNBC të enjten. “Ajo që mund t’ju them është se ne kemi qenë të shqetësuar që nga dita e parë e kësaj administrate për aktivitetet e ndikimit të Kinës në mbarë botën; sigurisht në këtë hemisferë dhe në këtë rajon, ne po e shikojmë këtë shumë, shumë nga afër.”

Komuniteti i inteligjencës amerikane kishte përcaktuar se spiunimi kinez nga Kuba ka qenë një çështje “në vazhdimësi” dhe “nuk është një zhvillim i ri”, tha zyrtari i administratës.

Zëvendësministri i Jashtëm kuban, Carlos Fernández de Cossío gjithashtu hodhi poshtë raportin në një postim në Twitter të shtunën.

“Spekulimet shpifëse vazhdojnë, të promovuara dukshëm nga media të caktuara për të shkaktuar dëm dhe alarm pa respektuar modelet minimale të komunikimit dhe pa ofruar të dhëna apo prova për të mbështetur atë që ato shpërndajnë”, shkroi ai.

Ekipi i sigurisë kombëtare i Presidentit Joe Biden u informua nga komuniteti i inteligjencës menjëherë pasi ai mori detyrën në janar 2021 për një numër përpjekjesh të ndjeshme kineze në mbarë globin, ku Pekini po peshonte zgjerimin e infrastrukturës logjistike, bazës dhe grumbullimit si pjesë e përpjekjes së Ushtrisë Çlirimtare Popullore për të. më tej ndikimin e saj, tha zyrtari.

Zyrtarët kinezë shikuan vendet që përfshijnë Oqeanin Atlantik, Amerikën Latine, Lindjen e Mesme, Azinë Qendrore, Afrikën dhe Indo-Paqësorin. Përpjekja përfshinte shikimin e objekteve ekzistuese të grumbullimit në Kubë dhe Kina kreu një përmirësim të operacionit të saj të spiunazhit në ishull në vitin 2019, tha zyrtari.

Tensionet mes SHBA-së dhe Kinës kanë qenë të tensionuara gjatë gjithë mandatit të Biden.

Marrëdhënia mund të ketë goditur një nadir vitin e kaluar pas vizitës së kryetares së atëhershme të Dhomës Nancy Pelosi në Tajvanin e qeverisur në mënyrë demokratike. Kjo vizitë, e para nga një kryetar i Dhomës së Përfaqësuesve që nga Newt Gingrich në 1997, e bëri Kinën, e cila pretendon ishullin si territorin e saj, të nisë stërvitje ushtarake rreth Tajvanit.

Marrëdhëniet SHBA-Kinë u tensionuan më tej në fillim të këtij viti pasi SHBA rrëzuan një balonë spiune kineze që kishte kaluar Shtetet e Bashkuara.

Pekini u zemërua gjithashtu nga ndalesa e presidentit të Tajvanit Tsai Ing-wen në SHBA muajin e kaluar, që përfshinte një takim me kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve, Kevin McCarthy. Folësi priti udhëheqësin tajvanez në Bibliotekën Presidenciale Ronald Reagan në Kaliforninë jugore.

Megjithatë, Shtëpia e Bardhë ka qenë e etur për të rifilluar komunikimet e nivelit të lartë midis dy palëve.

Sekretari i Shtetit Antony Blinken po planifikon të udhëtojë në Kinë javën e ardhshme, një udhëtim që u anulua pasi balona po fluturonte mbi SHBA, Blinken pret të jetë në Pekin më 18 qershor për takime me zyrtarë të lartë kinezë, sipas zyrtarëve amerikanë, të cilët folën. Të premten në kushte anonimiteti sepse as Departamenti i Shtetit dhe as ministria e jashtme kineze nuk e kanë konfirmuar ende udhëtimin.

Drejtori i CIA-s, William Burns, u takua në Pekin me homologun e tij muajin e kaluar. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë, Jake Sullivan, u takua me homologun e tij kinez në Vjenë gjatë dy ditëve në maj dhe e bëri të qartë se administrata dëshironte të përmirësonte komunikimet e nivelit të lartë me palën kineze.

Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin foli së fundmi shkurtimisht me Li Shangfu, ministrin e mbrojtjes kombëtare të Kinës, në darkën hapëse të një forumi sigurie në Singapor. Kina kishte refuzuar më parë kërkesën e Austin për një takim në periferi të forumit.

Shkrimtari Diplomatik i AP, Matthew Lee, kontribuoi në këtë raport.