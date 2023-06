Miliona arabe për veteranin e Bajernit, ylli gjerman merr vendimin për të ardhmen

Liga e Arabisë është kthyer në një “atraksion” për lojtarët me “peshë” në kontinentin e vjetër, aty ku interesi është i dyanshëm. Ekipet arabe në “çadrën” e qeverisë kërkojnë të promovojnë sportin dhe ligën e tyre, njëkohësisht duke e prezantuar veten në këtë spektër mes yjeve botërorë si Ronaldo me shokë, ndërsa këtë të fundit kanë mundësi ta mbyllin karrierën si “perandorë” mbi bazë të ardhurash.









PRAPASKENA- Prestigjiozja gjermane, “Sport Bild”, ka raportuar së fundmi se “tentakulat” e sheikëve kanë shkuar deri te Tomas Myler.

Pavarësisht tundimit në planin financiar, futbollisti me numër 25 në “Allianz Arena” i ka thënë jo ofertës, pa dhënë detaje se cili klub ka qenë i interesuar dhe se çfarë shume Myler do të përfitonte në rast kalimi në Lindjen e Mesme.

Sezonin që lamë pas, lojtari më i vjetër nga kontingjenti aktual i Bajernit u vu shpeshherë në lupën e largimeve, aq sa krerët më të rëndësishëm në Mynih e thanë fjalën e tyre, pra mohimin e zërave rreth zhvendosjes së bavarezit.

Kontrata me kampionët e Bundeligës i skadon verën e vitit të ardhshëm dhe me shumë gjasa do të jetë e fundit në karrierë. Ai e ka nisur aventurën në Mynih prej sezonit 2008-2009, e përkthyer me 235 gola dhe 256 asiste në 666 prezenca, shto 32 trofe për klube.

PANORAMASPORT.AL