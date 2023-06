Moska kërcënon të largohet nga marrëveshja e grurit nëse kërkesat për eksport nuk plotësohen

Rusia mund të largohet nga një marrëveshje e vështirë për drithin që në fillim të muajit të ardhshëm nëse kushtet e saj të eksportit nuk përmirësohen, paralajmëroi të shtunën zëvendësministri i Jashtëm rus Sergey Vershinin, sipas agjencisë së lajmeve TASS.









“Ne nuk mund të jemi të kënaqur me mënyrën se si po zbatohet ky memorandum”, tha Vershinin për median ruse. “Pengesat ndaj eksporteve tona mbeten”.

Vërejtjet e Vershinin erdhën vetëm një ditë pas një takimi me zyrtarët amerikanë në Gjenevë për të diskutuar marrëveshjen e grurit.

Për shkak të rolit të tyre në sigurimin e sigurisë globale të ushqimit, ushqimi dhe plehrat ruse i kanë shpëtuar sanksioneve perëndimore për pushtimin e Ukrainës. Por Kremlini po argumenton se vështirësitë në aspektin e pagesës, sigurimit dhe logjistikës po e bëjnë më të vështirë eksportimin e tyre.

Muajin e kaluar, marrëveshja u zgjat me dy muaj, që do të thotë se, nëse përpjekjet diplomatike dështojnë, nga 17 korriku në anijet që kalojnë nëpër Bosfor për të mbledhur ngarkesat nga portet jugore të Ukrainës dhe për t’i dorëzuar ato në tregjet botërore nuk do të jenë më të sigurta.

Marrëveshja u arrit në korrik të vitit të kaluar nga Rusia, Turqia, Ukraina dhe ambasadori i OKB-së i Rusisë në Turqi e bëri të qartë të premten se nuk kishte vend për të zgjatur marrëveshjen, raportoi Reuters.

Sipas shifrave të TASS, që nga zbatimi i marrëveshjes, gati 40 për qind e të gjithë furnizimit u eksportua në Evropën Perëndimore, me Spanjën, Italinë, Holandën dhe Portugalinë që përbëjnë importuesit më të mëdhenj.